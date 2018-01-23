وزير الدولة بالخارجية يلتقي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

الخرطوم 23-1-2018م (سونا) - التقي وزير الدولة بالخارجية عطا المنان بخيت الحاج بمقر منظمة التعاون الاسلامي بجدة اليوم علي هامش مشاركته في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالامين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن احمد العثيمين .

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان والمنظمة وسبل تطويرها في جميع مجالات التعاون والتحرك المشترك لتنفيذ قرارات القمة الاسلامية ومجلس وزراء الخارجية المتعلقة بالتضامن مع السودان كما استعرض الجانبان في هذا الصدد الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لمعالي الامين العام للسودان .

علي صعيد آخر بحث الجانبان الجهود التي تضطلع بها المنظمة لتعزيز التضامن الاسلامي والعمل الاسلامي المشترك والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وزراء الخارجية في العاصمة البنغلاديشية دكا في مايو القادم كما تم استعراض التطورات علي الساحة الاقليمية والدولية والتنسيق المشترك لتعزيز علاقات المنظمة بالمنظمات الاقليمية والدولية .

