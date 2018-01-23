اللجنة الاعلامية لحملة جمع السلاح بالنيل الازرق تشرع فى ترتيب انطلاقة برامج التوعية

الدمازين 23-1-2018م (سونا) - تراس اللواء شرطة حقوقي محمد النزير عبدالله مدير شرطة ولاية النيل الازرق رئيس اللجنة الاعلامية المنبثقة من اللجنة العليا لجمع السلاح والمركبات الغير مقننة اجتماع اللجنة بمشاركة اعضاء اللجنة وممثلين للاجهزة الاعلامية وشعبة التوجيه المعنوي بقيادة الفرقة الرابعة مشاه وادارة التوجيه بشرطة الولاية.

واشار النزير الى اهمية دور اللجنة الاعلامية في انجاح حملة جمع السلاح خاصة في مرحلة الجمع الطوعي وانها تسبق اللجنة الفنية وذلك بتهيئة الاجواء والتعريف بالاضرار التي يسببها حمل السلاح بدون اي مسوغ قانوني ، وقال ان اللجنة الاعلامية منؤط بها بذل مجهودات اكبر في عدد من المحاور.

من جانب اخر قدمت اللجان الفرعية مقترحاتها والتداول حولها والتامين علي مراجعة المقترحات ومقاربتها مع الميزانية المصدقة للجنة.

ممثل جهاز الامن والمخابرات الوطني الرائد نزار حمدان اشار الي اهمية استصحاب المكون المحلي من الفرق الثقافية والفنية والمبدعين في التبشير باهمية جمع السلاح ، مدير الشرطة الشعبية والمجتمعية المقدم حسن يوسف دفع الله اكد جاهزية اللجان المجتمعية للمشاركة بفعالية في التوعية وتبصير المواطنين.

ممثل وكالة السودان للانباء وليد علي ادم اكد اهمية سونا في عكس الانشطة علي المستوي القومي والدور الرائد لسونا في صناعة الاخبار وتوجيه الراي العام بجانب الاخبار والتقارير والاستطلاعات والجاهزية لاقامة منبر سونا لاستضافة اللجنة العليا ولجان الامن بالمحليات للتنوير عن انطلاقة حملة جمع السلاح ومراحلها المختلفة.

واشار ادم الي ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي واستصحاب الادارات الاهلية والقيادات المجتمعية ومبادرات الشباب والمراة والطلاب والاحزاب السياسية في حملات التوعية.

من جانبه رحب رئيس اللجنة الاعلامية بالمقترحات والاراء التي قدمت خلال الاجتماع ووجه بالاسراع في مراجعة ميزانيات اللجان الفرعية واكمال الجاهزية للانطلاقة .

