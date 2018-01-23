وزير ديوان الحكم الاتحادي يؤكد أهمية استمرار الحوار الوطني والمجتمعي

الفاشر 23-1-2018م (سونا) - أكد وزير ديوان الحكم الاتحادى الدكتور فيصل حسن إبراهيم أهمية استمرار الحوار الوطني في شقه المجتمعي؛ لإنهاء كافة الإفرازات السالبة داعياً الى ضرورة وحدة الصف وصفاء القلوب والعمل سوياً من أجل إنجاح مخرجات الحوار الوطنى.

واعتبر فيصل - خلال مخاطبته اللقاء النوعي لقيادات وفعاليات المجتمع بمدينة الفاشر بحضور والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم وأعضاء حكومته؛ والوفد المرافق للجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا للحوار الوطنى - اعتبر اللقاء تعبيرا حقيقيا لانفعال الجميع بالحوار الوطني والسلام وتعزيزه، بجانب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصةً حملة جمع السلاح.

وأضاف الوزير أن زيارتهم للولاية تجيء بهدف متابعة وتقييم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز قدرات الولايات والتأكيد على أنها تسير بصورة جيدة مشيدا بالجهود المبذولة من قبل شمال دارفور لتنفيذ الحوار الوطني.

من جهته؛ جدد والي شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية وتعافي ولايته من الحرب لافتاً الى أن الولاية قد تمكنت من تطبيق مخرجات الحوار الوطني؛ وذلك بتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ حملة جمع السلاح.

وقال وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور الصادق الهادي المهدى أن الحوار الوطني قد حقق إجماعاً وطنياً كبيرا مشيراً الى ان الولاية قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

فيما اعتبر وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي ابوالقاسم أمام الحوار الوطنى أعظم مشروع بعد استقلال السودان موضحاً أن الحوار الوطني يعد أفضل وسيلة لحل المشكلات والخيار الأمثل لوضع حد للحرب التى قال إنها باتت لاتخدم أي قضية سوى الخراب والدمار.

وجدد امام الدعوة للشاكين بشأن تردي الأوضاع بدارفور؛ بضرورة تحكيم صوت العقل ومراجعة أنفسهم والعودة لحضن الوطن للعمل سوياً من اجل وقف نزيف الحرب والتوجه الى التنمية والاعمار. مشيداً فى الوقت نفسه بالتحسن الكبير الذى طرأ على الاوضاع الامنية بدارفور بصفة عامة وشمال دارفور على وجه الخصوص بسبب جمع السلاح.

وقال الوزير " إن قضية الأمن ومعاش الناس من أولويات مخرجات الحوار الوطنى"مشيرا الى أن ميزانية العام 2018م تهدف الى تأكيد الشفافية والوضوح فى تغيير الثقافة والسلوك الاستهلاكي الى زيادة الإنتاج والإنتاجية داعياً الى ضرورة الصبر والعمل سوياً من أجل الخروج من هذه الوضعية.

فى ذات السياق؛ أشادت وزيرة الدولة بالكهرباء والسدود الدكتورة تابيتا بطرس بولاية شمال دارفور لتقدمها فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ بجانب العمل فى مجال مشروع التنمية داعيةً الى ضرورة أن تمضي بخطوات متسارعة فى سبيل إنجاح الحوار الوطنى.

