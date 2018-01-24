ممارسة الرياضة تقلل من فرص عودة سرطان الثدي بعد التعافى منه

واشنطن24-1-2018م (أ.ش.أ) -- كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن ممارسة الرياضة بعد التعافي من سرطان الثدي تقلل من فرص رجوع الورم مرة أخرى .

ووفقا للموقع الطبي الأمريكي "healthdaynews" أوضح الباحثون في الدراسة الجديدة، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وأمراض القلب والسكري، وربما تحد من احتمالات عودة سرطان الثدي .

وقالت الدكتورة "أليس بوليس" وهي مديرة إقليمية لجراحة الثدي في معهد نورثويل للسرطان الصحي في سليبي هولو، نيويورك إن النتائج يجب أن تعطي الناجين الأمل .

واشارت "بوليس" إلى أن السؤال المشترك الذي طرحه المرضى الذين أكملوا علاج السرطان مؤخرا هو" ماذا يمكنني أن أفعل لمنع حدوث المرض مرة أخرى؟ "

وأكدت المديرة الإقليمية لجراحة الثدي بنيويورك أن ممارسة الرياضة بدلا من فقدان الوزن وحده امر هام جدا في الوقاية من تكرار سرطان الثدي.

