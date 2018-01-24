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أخبار محلية - سياسية

غندور يتلقى رسالة تهنئة من رئيس البرلمان العربي بمناسبة ذكرى الاستقلال

التاريخ : 24-01-2018 - 11:30:00 صباحاً
الخرطوم 24-1-2018م(سونا)- تلقى وزير الخارجية، بروفيسور ابراهيم غندور، رسالة تهنئة من دكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بمناسبة ذكرى إستقلال السودان المجيد.
وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الرسالة عبرت عن خالص التهاني للسودان حكومة وشعبا بهذه المناسبة المهمة. كما عبرت عن تقدير الشعب العربي لما حققه السودان في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية وما حققه السودان من انجازات مهمة في طريق التقدم والتنمية والحوار الوطني والإصلاح ومحاربة الإرهاب وحفظ الأمن القومي.
وقال إن الرسالة أكدت دعم البرلمان العربي للسودان من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.
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