27 قتيلا جراء تفجير سيارتين مفخختين في بنغازي الليبية

بنغازى 24-1-2018م (رويترز)- لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم في تفجير سيارتين مفخختين قرب مسجد في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

وتتحدث تقارير عن إصابة 20-30 شخصا جراء التفجيرين المتزامنين.

وانفجرت السيارة الأولى أمام مسجد "بيعة الرضوان" بحي السلماني، أثناء مغادرة المصلين المسجد بعد أداء الصلاة مساء يوم الثلاثاء، وبعد دقائق انفجرت السيارة الثانية على الجانب الآخر من الشارع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مستشفى الجلاء في بنغازي، التي استقبلت الضحايا، قولها إن القتلى بينهم عسكريون.

ومن غير المعروف الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية، وأشارت مراسلة بي بي سي في شمال أفريقيا رانا جواد، إلى أن الكثير من التفجيرات من هذا النوع لا يتم الكشف عن المسؤول عنها.

وتقول رانا جواد إن بنغازي عاشت صدمة من الهجمات، ونشرت قناة ليبية مقطع فيديو لموقع الانفجار الأول أظهر الحطام خارج المسجد والنيران مازالت مشتعلة وكذلك رجال بملابس مدنية يضعون جثث الضحايا في صندوق شاحنة تابعة للشرطة.

ويصور المقطع أيضا رجلا غاضبا مصابا يجلس وسط الحطام، وبجانبه ما يبدو أنهم قتلى وجرحى آخرين.

ورغم وقوع تفجيرات دموية في ليبيا سابقا، إلا أن التفجيرين المتعاقبين، ويفصلهما حوالي 15 دقيقة، لم تكن شائعة من قبل. ويبدو أن هدفها سقوط أكبر عدد ممكن من المدنيين.

وهناك صراع بين مجموعات مسلحة مختلفة للسيطرة على البلاد، وسمحت الفوضى لتنظيم الدولة بإقامة مناطق نفوذ والعمل على الأراضي الليبية.

وتشهد مدينة بنغازي صراعا مستمرا بين ما يسمى الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، ومجموعات مسلحة إسلامية.

وأعلن حفتر "التحرير الكامل" لمدينة بنغازي في يوليو/ تموز 2017، ومع هذا تشهد المدينة عنفا من حين لآخر.

