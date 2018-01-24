ماكرون أول رئيس سيقوم بـزيارة دولة إلى البيت الأبيض منذ وصول ترامب إلى السلطة

واشنطن24-1-2018م ( ا ف ب ) - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة البيت الأبيض هذا العام، حسبما أكد مسؤول أمريكي الثلاثاء موضحا أن تاريخ هذه الزيارة لم يحدد بعد.

والرئيسان اللذان سبق أن اجتمعا مرات عديدة، تربطهما علاقات جيدة رغم الخلافات الكثيرة خصوصا بشأن مسألة المناخ. وستكون زيارة ماكرون أول "زيارة دولة" في عهد ترامب منذ وصوله إلى السلطة قبل عام.

فالرئيس الفرنسي الذي كان قد أعرب عن أسفه لقرار نظيره الأمريكي الخروج من اتفاق باريس للمناخ، أبدى صراحة أمله في أن يغيّر "صديقه" ترامب موقفه في الأشهر أو السنوات المقبلة.

وكان ماكرون قد أعد استقبالا كبيرا لترامب في باريس في الرابع عشر من يوليو 2017.

