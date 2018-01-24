أفغانستان: مسلحون يهاجمون مقر منظمة أنقذوا الأطفال في جلال آباد

جلال اباد 24-1-2018م ( ا ف ب ) - شن مسلحون هجوما على مقر منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية البريطانية في جلال آباد كبرى مدن شرق أفغانستان صباح الأربعاء ودام الهجوم أكثر من ثلاث ساعات مخلفا قتيلا على الأقل و14 جريحا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم الولاية.

وصرح عطاء الله خوجياني "بحسب معلوماتنا الأولية المهاجمون كانوا يرتدون زي قوات الأمن"، متابعا أن "عمليات تمشيط" المقر جارية ويمكن أن تؤدي إلى العثور على ضحايا آخرين.

وفي وقت سابق أوضح خوجياتي "قرابة الساعة 09,10 (04,40 ت غ) فجر انتحاري سيارة مفخخة عند مدخل منظمة +أنقذوا الأطفال+ في مدينة جلال آباد ثم دخلت مجموعة من المسلحين المجمع وحتى الآن تم نقل 11 شخصا إلى المستشفيات".

وقال محمد أمين الذي كان داخل المجمع عندما وصل المهاجمون إنه سمع "انفجارا كبيرا".

وتابع أمين "لقد جرينا في محاولة للاختباء ورأيت مسلحة يطلق قذيفة +آر بي جي+ على البوابة الرئيسية لاقتحام المجمع فقفزت من النافذة"، ما أدى إلى إصابته في ساقه.وكانت عربة على الأقل تابعة للأمم المتحدة مشتعلة أمام المقر.

ويأتي الهجوم بعد أيام على اعتداء لحركة طالبان على فندق "إنتركونتيننتال" في كابول أوقع 22 قتيلا على الأقل أغلبهم من الأجانب.

