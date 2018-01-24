وزيرالحكم الاتحادي يشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الأمن لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد

الفاشر 24-1-2018م (سونا)- أشاد وزير الحكم الاتحادي دكتور فيصل حسن ابراهيم بالجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الاجهزة الامنية من اجل تحقيق وتعزيز الامن والسلام والاستقرار بالبلاد.

وقال الوزير خلال توقفه صباح اليوم بمباني جهاز الامن الوطني والمخابرات بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور على ضبطية المخدرات واثنين من المتهمين الذين تم ضبطهما و بحوزتهما 20 جوال حشيش بحضور والي الولاية عبد الواحد يوسف ابراهيم واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قال إن بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون التي تقوم بها الاجهزة الامنية تعد واحدة من اهم مخرجات الحوار الوطني.

ووجه سيادته وزارة الزراعة والغابات بضرورة السعي لتغيير مفاهيم الناس في المناطق الزراعية التي تنتج هذه السموم للتحول الي نمط زراعي جديد يتم فيه استزراع أصناف اخري ذات فوائد للاقتصاد القومي وليس لتدمير العقول.

ومن جهته توعد والي شمال دارفور المتهمين في الضبطية بالعقاب الرادع عبر قانون الطورايء ليكونوا عظة وعبره لكل من تسول له نفسه العبث بالامن والاستقرار بالترويج لهذه السموم الضارة

التي تدمر مستقبل الأجيال ، مثمنا الجهود الحثيثة والانجازات النوعية والكبيرة التي ظلت تحققها الأجهزة الأمنية بالولاية في هذا الجانب والتي وصلت الي الضبطية الرابعة لجهاز الامن الوطني والمخابرات بالولاية في زمن وجيز ، مشيدا في ذات الوقت بالتنسيق الذي تم مع قوات الدعم السريع في متابعة ورصد هذه المجموعة التي قال إنها كانت تود عبور المناطق الشمالية الشرقية من الولاية لتهريب الحشيش الي العاصمة القومية .

وأكد ابراهيم استمرار عمليات المكافحة لكافة الظواهر السالبة وعلي رأسها المخدرات لحماية الجميع من هذه الافة.

وكان مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني العميد عوض الكريم القرشي قد اوضح ان العملية تمت بتنسيق تام بين قوة من الجهاز وقوات الدعم السريع تم من خلالها ضبط المتهمين الاثنين وبحوزتهم عشرين جوال حشيش بداخلها ما يفوق ال 30 الف " قندولة بنقو " محملة علي متن عدد من المركبات في المناطق الشرقية من الولاية في طريقها الي العاصمة الاتحادية الخرطوم.

وأكد العميد الجنيد جدية الدولة وسعيها لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون وقال "لم يعد هناك بلاغ يدون ضد مجهول " مشددا بأن جهاز الأمن والمخابرات سيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد، نافيا أن تكون العملية قد خلفت اية خسائر في صفوف القوة التي نفذتها، وجدد الجنيد اشادته بالتعاون الوثيق بين كافة الاجهزة والقوات النظامية من اجل ضبط المجرمين والمتفلتين ومكافحة الظواهرالسالبة .

