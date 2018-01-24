السودان يجدد استعداده للتفاوض وفقا لخارطة الطريق الموقعة مع الأطراف

الخرطوم 24 -1-2018م ( سونا) – جددت الحكومة استعدادها الدائم للذهاب لبرلين او اديس ابابا للتفاوض مع الحركات على اساس خارطة الطريق الموقعة بين الاطراف.



واشار الدكتور امين حسن عمر مبعوث رئاسة الجمهورية للتفاوض حول ملف دارفور ان الحكومة السودانية قد أكدت على هذا الموقف لكل الوسطاء ولمبعوث المانيا للسودان.



و نفى دكتور امين حسن عمر في تصريح لوكالة السودان للانباء ما ورد ببعض وسائل الاعلام من ان وفد الحكومة لن يذهب الى برلين للتفاوض مع الحركات الدارفورية.



وأردف بالقول "الصحيح اننا اكدنا في التصريح اننا لا نعترف بكيان اسمه الجبهة الثورية ولن نذهب للتفاوض مع جهة تحت هذا العنوان"



واوضح ان الحكومة السودانية تلقت دعوة لمفاوضات غير رسمية فى برلين وابدت استعدادها للذهاب للتفاوض مع الحركات الدارفورية التى وقعت على خارطة الطريق. ونوه دكتور امين في تصريحه لـ(سونا) ان الحكومة السودانية على استعداد دائم للذهاب لبرلين اواديس ابابا على اساس خارطة الطريق الموقعة بين الاطراف و انه "تم التأكيد على هذا الموقف للوسطاء جميعا ولمبعوث المانيا للسودان".

م ع\ م ع