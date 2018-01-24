مبادرة لتوحيد الصف الوطني

الخرطوم في 24-1-2018 - دفع مجلس احزاب الوحدة الوطنية، والقوى الوطنية المتحدة (قوم) ، اليوم بمبادرة لتوحيد وجمع الصف لمواجهة التحديات الراهنة.

وطالب الجانبان (المجلس، والمجموعة) في الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المجلس بهذا الخصوص، بالسعي الجاد مع الكيانات السياسية والمجتمعية المختلفة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال الامين العام للمجلس عبود جابر إن المبادرة تهدف الي توحيد الجهود للتوافق وجمع الصف الوطني كواحدة من المطلوبات في ظل الاوضاع الراهنة، لافتاً الي اهتمام مجلس احزاب الوحدة الوطنية بعملية وحدة السودانيين كأولوية في مبادئه التي ظل يعمل علي تحقيقها .

واضاف ان المبادرة تأتي تعزيزا للجهود الوطنية الفعلية الرامية للتضامن والوحدة مع التأكيد علي الحرية في مسألة اندماج الاحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة.

واكد ان الاجتماع امن على اهمية استمرار الجهود في ترسيخ عملية التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.