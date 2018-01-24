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أخبار محلية - سياسية

سفير السودان الجديد لدى يوغندا يقدم أوراق اعتماده

التاريخ : 24-01-2018 - 04:21:00 مساءً
الخرطوم في 24-1-2018م(سونا) - قدم السفير بخاري غانم محمد، أوراق اعتماده للرئيس اليوغندي يوري موسفيني، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى يوغندا، وذلك بالقصر الرئاسي بعنتبي.
ونقل السفير تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية لشقيقه الرئيس اليوغندي وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب اليوغندي باضطراد الرفعة والأمن والتقدم، معرباً عن عزمه العمل على تمتين وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين .
من جانبه أكد الرئيس موسفيني حرص يوغندا على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع السودان في مختلف المجالات خاصة فيما يتصل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما عبر سعادته عن تحياته وتقديره لفخامة الرئيس البشير وتمنياته بالخير والتقدم للشعب السوداني الشقيق .
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