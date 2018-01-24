الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:34:00 PM

أخبار محلية - سياسية

السودان يهنئ الرئيس الجديد للإتحاد السويسري

التاريخ : 24-01-2018 - 04:24:00 مساءً
سويسرا في 24-1-2018م(سونا) - قدم سعادة السفير كمال جبارة، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة السودان بسويسرا التهاني لفخامة السيد أليان بيرست رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة تقلده منصب الرئاسة للعام 2018م و بمناسبة العام الجديد 2018م. و تمنى له فترة رئاسية زاخرة بالإنجازات.
كما نقل له تحيات و تهاني حكومة السودان على توليه المنصب الرفيع، وشكر فخامة الرئيس أليان بيرست سعادة السفير كمال جبارة، على التحايا و التهاني و تمنى للسودان مزيدا من الاستقرار و التقدم.
جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته الحكومة السويسرية لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سويسرا بمبنى البرلمان السويسري بالعاصمة بيرن.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء