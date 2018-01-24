السودان يهنئ الرئيس الجديد للإتحاد السويسري

سويسرا في 24-1-2018م(سونا) - قدم سعادة السفير كمال جبارة، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة السودان بسويسرا التهاني لفخامة السيد أليان بيرست رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة تقلده منصب الرئاسة للعام 2018م و بمناسبة العام الجديد 2018م. و تمنى له فترة رئاسية زاخرة بالإنجازات.

كما نقل له تحيات و تهاني حكومة السودان على توليه المنصب الرفيع، وشكر فخامة الرئيس أليان بيرست سعادة السفير كمال جبارة، على التحايا و التهاني و تمنى للسودان مزيدا من الاستقرار و التقدم.

جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته الحكومة السويسرية لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سويسرا بمبنى البرلمان السويسري بالعاصمة بيرن.