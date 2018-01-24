تشريعي الخرطوم يشدد على إنفاذ قانون حظر تصنيع أكياس البلاستيك غير المطابقة للمواصفات

الخرطوم 24-1-2018م (سونا) - شدد رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ على إنفاذ قانون حظر تداول أكياس البلاستيك أقل من 60 ميكرون. الذي أجازه المجلس التشريعى مؤخراً.

وقال الشيخ لدى لقائه اليوم بمكتبه بممثلي شعبة منتجي أكياس البلاستيك بحضور نائب رئيس لجنة خدمات الصحة والبيئة الأستاذة منال قرشي إن المجلس أجاز القانون بعد أن أطمأن بأنه مر بكل مراحله الفنية التي أوضحت الأضرار الناجمة عن استخدام الأكياس بصحة الحيوان والبيئة وأن المواصفات التي نص عليها القانون تأتي وفق المواصفات العالمية.

وأكد اهتمام المجلس وسعيه لرفع الضرر عن المنتجين وأصحاب مصانع الأكياس بعد انتهاء فترة السماح لتوفيق أوضاعهم بعد سريان القانون ، ووجه بتكوين لجنة تتضمن لجنة خدمات الصحة والبيئة والمجلس الأعلى للبيئة وهيئة المواصفات والمقاييس لوضع التدابير الفنية المصاحبة لتصنيع الأكياس بولاية الخرطوم وفق ما نص عليه القانون

من جانبهم أكد الأمين العام لشعبة منتجي أكياس البلاستيك إلتزامهم بتطبيق مواد القانون الذي يعمل على المحافظة على البيئة بالولاية ، مشيداً بدور المجلس للحفاظ على حقوق المواطنين في كافة المجالات بالإضافة لحقوق المنتجين.

كما رحبت الشعبة بقرار رئيس المجلس بتكوين آلية فنية لمراجعة إنتاج مصانع أكياس البلاستيك حسب المواصفات المتفق عليها.

