وزير رئاسة مجلس الوزراء يقف على آخر الترتيبات لانطلاقة مهرجان الصداقة الشعبية مع الشعوب



الخرطوم 24 - 1 - 2018 م ( سونا ) - وقفت اللجنة العليا لمهرجان الصداقة مع الشعوب برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمير أحمد سعد عمر والوفد المرافق له من وزراء الدولة وأعضاء مجلس الصداقة الشعبية العالمية اليوم على الترتيبات النهائية لانطلاقة مهرجان الصداقة الشعبية مع الشعوب في نسخته الرابعة، حيث وقفت اللجنة على مواقع تنفيذ المهرجان في كل من غابة السنط ومتحف السودان القومي والحديقة الدولية التي عقد بها اجتماعا موسعا بحضور اللجان الفرعية وممثلي السلك الدبلوماسي المقيمين في الخرطوم ، حيث اطمأن وزير رئاسة مجلس الوزراء على سير العمل والترتيبات لإنجاح هذا المهرجان والذي سينطلق في الخامس من فبراير المقبل بالخرطوم بمشاركة 86 دولة، وقال الوزير إن إقامة هذا المهرجان بالخرطوم يؤكد لشعوب العالم أن السودان آمن ومستقر ويدعو الجميع لزيارته والاستثمار فيه فضلا عن مساهمة السودان في تنمية الشعوب ودفعها إلى الأمام، مشيدا بالجهود التي بذلها مجلس الصداقة الشعبية العالمية من عمل يشرف السودان والسودانيبن، كما أشاد بولاية الخرطوم وما قدمته من بنى تحتية من أجل الارتقاء بالعاصمة .

من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف جاهزية الوزارة لتنفيذ خطة وبرامج مجلس الصداقة الشعبية العالمية، مشيدا بالعمل الكبير الذي ظل المجلس يقوده وشركاءه، مؤكدا أنه عمل يعطي السودان قيمة إضافية .

وفي ذات السياق أشاد اليسع صديق التاج ممثل والي ولاية الخرطوم وزير الشباب والرياضة بالولاية بمجلس الصداقة الشعبية العالمية لرعايته للأعمال التي تخلق الصداقة بين الشعوب ونقل تجاربها .

ف ع