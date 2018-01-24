هيئة شباب الأحزاب السياسية تعقد لقاءً مع مؤسسة تعزيز الديمقراطية البريطانية

الخرطوم في 24-1-2018م(سونا) - عقدت اليوم هيئة شباب الأحزاب السياسية لقاء مهما مع مؤسسة تعزيز الديمقراطية البريطانية بمقر شباب حزب المؤتمر الوطني .

و تناول اللقاء أوجه التعاون في تعزيز الديمقراطية وتبادل التجارب، وقال مستشار مؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيد أين قل أنه عمل مع 120 حزبا في العالم حول قضايا الديمقراطية لكنه معجب بالتجربة السودانية والذي يزوره أول مرة وهو عضو بالبرلمان البريطاني .

وقدم عضو المؤسسة مايكل أنسويت تجربتة المؤسسة في تعزيز الديمقراطية والنمو وبسط السلام والتدريب في عملية الانتقال من الحروب إلى مرحلة العبور إلى السلام والاستقرار، وكشف أنهم يعملون مع البرلمانات والأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة، مؤكدا أنهم بنقلون تجارب الآخرين وتطويرها ولا يفرضون حاجاتهم، كاشفا جهودهم في تدريب البرلمانين الجدد وتدريب عضوية الأحزاب في إدارة الانتخابات. من جهته عرف الأمين العام لهيئة شباب الأحزاب السياسية فضل الله رابح بهيئة شباب الأحزاب وأدوارها في العمل الوطني والفرص المتاحة للاستفادة من إمكانيات مؤسسة وستمنستر في تعزيز الديمقراطية وتأهيل كادر الأحزاب السياسي عبر التدريب ونقل التجارب الشبيهة لتوطين الحوار وبناء الثقة وإكمال المصالحات والتنمية الاجتماعية، إلى ذلك نقل شباب الأحزاب السياسية تجربتهم في العمل السياسي المشترك وكيف تألفت بينهم وحدة نشاط بعد ما كان بينهم نزاع وصراعات سياسية .

وأمن المتحدثون على النقاط المشتركة بينهم والهيئة وضرورة بناء شراكة حقيقية بينهم ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية لتحقيق الأهداف الكلية في التنمية والخدمات وبسط الحكم الراشد وبناء السلام وبناء الثقة وتوطين لغة الحوار ومعالجة إفرازات الحرب والدخول إلى مرحلة الاستقرار استنادا على مخرجات الحوار الوطني .