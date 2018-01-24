ولاية الخرطوم توقع إتفاقيات تعاون زراعي وصناعي وإستثماري مع بيلاروسيا

الخرطوم في 24-1-2018م(سونا)- وقعت ولاية الخرطوم صباح اليوم مذكرة تفاهم مع الوفد البيلاروسي برئاسة وزير الطاقة، الذي يزور الخرطوم علي رأس وفد كبير يضم عددا من ممثلي الوزرات بالاضافة لرجال الأعمال ومدراء الشركات، شملت التعاون في الإستثمار الزراعي والصناعي ومجالات أخري عديدة و ذلك في إطار التعاون والاهتمام المتبادل والعلاقات المتميزة بين السودان وبيلاروسيا ودعم رئيسي البلدين لها .

واعرب والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس مستشار ركن عبدالرحيم محمد حسين عن ثقته في أن تعاون ولايته مع بيلاروسيا سيثمر عن مشروعات كبيرة ومنتجات وفيرة ستجد سوقا رائجة في الخرطوم وبقية ولايات السودان وكل إفريقيا، مؤكدا أن السودان بوابة إفريقيا الموثوق بها .

وتجدر الإشارة إلى أن أبرز مجالات التعاون المرتقب والذي تم الاتفاق عليه وتوقيع البروتكول الخاص به بين ولاية الخرطوم من جهة وبيلاروسيا من جهة أخري ستكون في مشروعات إنتاج السيراميك والأدوات الصحية ومشروعات منتجات الألبان ومشروعات البيوت المحمية للإنتاج الزراعي ، بجانب مشروع منظومة الثروة الحيوانية علي نحو مثالي الذي يشتمل علي تشييد المسالخ ومن ثم التخزين المبرد والنقل المبرد وإنتاج الجلود .

كما يشمل التعاون المرتقب في مشروعات الإستزراع السمكي لإنتاج الأسماك النيلية، ومشروعات إنتاج الأثاثات المختلفة بالتعاون مع مجموعة جياد الصناعية وكذلك مشروع مدينة الجيلي الصناعية الكبرى و مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها وتتمثل في خمسة جسور علي النيل وخمسة جسور طائرة اضافة لمشروع تدوير النفايات وإصحاح البئية ومشروع تطوير وسائل النقل و مشروع مدينة النور كأهم مشروعات التطوير العقاري الذي يندرج أيضا ضمن مشروعات التعاون بين الولاية وبيلاروسيا.

هذا وقد أعرب والي الخرطوم عن جاهزية الولاية لتنفيذ مشروعات التنمية والتعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا انفاذا لتوجيه رئيس الجمهورية .

وأكد وزير الطاقة البيلاروسي أنهم سيقومون بالدراسات اللازمة لكل المشروعات آنفة الذكر، مؤكدا اهتمام بلاده بالشراكة مع ولاية الخرطوم ومؤكدا خبرة الشركات والجهات ذات الصلة بالمشروعات وعزمهم علي إنجاح كل ما تم الإتفاق عليه في كل المشروعات السابقة مع تعهدهم بتوفير فرص التدريب اللازم لكافة الكوادر التي ستتولى إدامة تلك المشروعات.

