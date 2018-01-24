وزير الخارجية يستعرض أحوال السودانيين بليبيا



الخرطوم 24-1-2018م(سونا) - استعرض البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية بحضور ممثلين من وزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الأخرى استعرض أحوال السودانيين بالجماهيرية الليبية والسودانيين الذين تم اختطافهم وتعذبيهم من قبل العصابات، حيث وصف غندور تلك العصابات بالمجرمين، داعيا جميع السودانيين إلى عدم السفر إلى ليبيا واتباع الطرق الشرعية للسفر .

جاء ذلك فى الاجنماع الذى ترأسه دكتور متوكل محمود التيجاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني اليوم والذى اكد فيه دكتور متوكل إن التعذيب طال عددا من المواطنين وأثر في بعض الأسر، معربا عن سعادته بإطلاق سراح المختطفين، مؤكدا أن هجرتهم كانت غير شرعية ولكن يحتم على الحكومة والجهات المسؤولة والبرلمان متابعهتم والسؤال عنهم وتقصي حقائقهم والاطمئنان عليهم .

في غضون ذلك أشاد أعضاء اللجنة والمتحدثون بجهود وزارة الخارجية والسلطات الأمنية بإطلاق سراح السودانيين الذين تم تعذيبهم، متطرقين إلى بعض حالات السودانيين في السجون والذين يجب السعي للإفراج عنهم، كما دعوا إلى تفعيل البرتكولات التي تقضي بتبادل المحكوم عليهم، حيث ينص البرتكول بجواز قضاء فترة حكمهم في بلادهم .

ف ع



