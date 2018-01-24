غندور يحذر من الهجرة غير الشرعية

الخرطوم 24-1-2018(سونا) - أعلنت وزراة الخارجية إطلاق سراح الرهائن السودانيين المختطفين في ليبيا وإعتقال اربعة من المتهمين.



وقال وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور انه جرى إعتقال أربعة لكن لا توجد حتى الا تفاصيل عن من هم ، الا انه قال يمكن ان نطلق عليهم جميعا صفة الاجرام .



وحذر غندور في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم من الهجرة غير الشرعية وإتباع الطرق الرسمية في السفر وقال (نحذر أبناءنا وبناتنا وإخواننا وإخواتنا من الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا أو أي دولة أخرى وأن يتبعوا الطرق الرسمية في السفر).



وكشف وزير الخارجية عن إحصائية السودانيين المتواجدين في الجماهيرية الليبية والتي بلغت ( 215) الف وقال (هذه هي الإحصائية الموجودة لدينا لكن ربما الظروف في ليبيا لا تمكن من إحصائيات صحيحة ) وقال إن بعض السودانيين يعيشون في كرامة وبعضهم ربما يتعرض لبعض العصابات.



في سياق آخر كشف غندور عن لقاء سيجمعه بنظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش القمة الإفريقية ومجلس الوزراء الإفريقي الذي سيبدأ غداً فيما لم يفصح عن أجندة اللقاء بين الجانبين .