لجنة الخارجية بالبرلمان تدعو لمعالجة الإشكالات التي أدت للهجرة غير الشرعية



الخرطوم 24-1-2018 (سونا) - دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني إلى ضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية ومعالجة الإشكاليات التي أدت إلى الهجرة غير الشرعية وذلك بالحد من الفقر وتوفير فرص العمل للشباب من خلال إقامة مشاريع .

وثمن نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية متوكل محمود الجهود الحكومية التي بذلت من أجل إطلاق سراح الرهائن السودانيين بليبيا وقال ( الحكومة لم تتأخر أو تتبأطأ في التعامل مع الأمر ) ودعا محمود في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم إلى ضرورة قيادة توعية للهجرة غير الشرعية وفرض رقابة لصيقة للحد منها، ووصف الهجرة إلى ليبيا بطرق غير شرعية بالخطرة وقال (ندعو كل الجهات بعدم الذهاب إلى ليبيا بطرق غير شرعية والتى تعد فى منتهى الخطورة ) .

وطالب الأجهزة المعنية بضرورة إيقاف الهجرة غير الشرعية للحد من الانتهاكات والاعتقالات، في الوقت الذي نفى فيه علمهم بأن تكون هنالك شبكات تستلم فدية قائلا ( بالتأكيد هجرة غير شرعية تكون هنالك شبكة تعمل عبر دول مختلفة ) .

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