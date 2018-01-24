لجنة الولايات المنبثقة من لجنة توصيات الحوار تواصل زياراتها لولاية وسط دارفور

زالنجي فى 24-1-2018م (سونا) - واصلت لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة د. فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي برنامج زياراتها لولايات دارفور حيث عقدت اليوم اجتماعا بحكومة ولاية وسط دارفور

وأوضح الشرتاي جعفر عبد الحكم والي الولاية ان التراضي السياسي و المجتمعي التي تشهده الولاية زاد من الرقعة الجغرافية للسلام والاستقرار، الأمر الذي انعكس ايجابا في زيادة حجم و نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرا لانتظام عملية جمع السلاح بكل محليات الولاية حيث تم جمع أكثر 2346 قطعة سلاح في الفترة الماضية فضلا عن حصر أكثر من ألفي عربة يجري تقنينها الآن .

وابان أن تحسن الاوضاع الامنية بالولاية ساهم في زيادة الحركة التجارية وفتح الطرق وقلل من تهريب السلع الأمر الذي أثر ايجابا في اقتصاد ومعاش الناس، مشيرا للتدابير والاجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الغرف التجارية بالولاية للحد من ارتفاع الاسعار ومراقبة الاسواق.

وقال ان ولايته أصدرت قرارا بمنع خروج سلعتي الدخن والذرة من الولاية . واوضح الشرتاي عبد الحكم ان حكومته تولي اهتماما كبيرا لقضايا الحكم المحلي .

من جانبه دعا د.فيصل حسن ابراهيم للاستفادة من الاستقرار والتحسن الملحوظ في الاوضاع الامنية بولاية وسط دارفور في تحريك طاقات المجتمع وتوجيهها نحو الإنتاج الزراعي والحيواني ومحو الأمية، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها ولاية شمال دارفور في تعيين المجالس التشريعية المحلية و انشاء مفوضية لتخصيص الموارد بين الولاية والمحليات .

إلى ذلك استعرض الاجتماع تقريرا حول موقف تنفيذ الولاية لمطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ، حيث اكد أعضاء لجنة الولايات ضرورة تعظيم الفائدة من مشروعات التمويل الأصغر بجانب الاستمرار في حوسبة الخدمات بالولاية و متابعة استكمال تنفيذ الطرق الزراعية .

كما التقت لجنة الولايات في اطار زيارتها لولاية وسط دارفور بمجلس الأحزاب والقوى السياسية بالولاية . حيث تم التأكيد على ضرورة المحافظة على الروح الوفاقية التي تشهدها الولاية لتعزيز الاستقرار والسلام والامن وتطوير الخدمات للمواطنين

