محمد عطا يفتتح النادي الثقافي الإسلامي بمحلية شندي بولاية نهر النيل

شندي 24-1-2018م (سونا) - أكد الفريق أول مهندس أمن محمد عطا المولى عباس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن شباب السودان يتعرضون لحملة شرسة وممولة تستهدف عقولهم وقلوبهم لاغرائهم وابعادهم عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم السودانية السمحة عبر جمعيات الإلحاد والتشكيك في الدين مشددا على ضرورة اخذ هذه المهددات والتحديات بكل جدية .

وقال محمد عطا لدى افتتاحه اليوم النادي الثقافي الإسلامي بمحلية شندي بولاية نهر النيل عقب تشيده بواسطة الجهاز ومخاطبته حفل الافتتاح بحضور اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني والي الولاية وعدد من الوزراء والمسئولين بنهر النيل وقيادات جهاز الأمن وجمع غفير من أبناء وأدباء ومثقفي وعموم أهل شندي قال إن الجهاز يخاطب القادة السياسيين والتربويين والمهتمين بقضايا الفكر لمضاعفة جهودهم تجاه الشباب والاهتمام بهم بالتنسيق مع الدوائر التي تعمل مع الطلاب والشباب موضحا أن مساهمتهم في إعادة تأهيل النادي الثقافي الإسلامي بشندي يصب في هذا الاتجاه مشيرا الى أن مسئولية الشباب في المحلية وماحولها الان تقع على عاتق إدارة النادي الثقافي حتى لايكونوا فريسة للمهددات الفكرية.

وحيا عطا منسوبي الجهاز من مدينة شندي لبرهم واهتمامهم باهلهم وعكس مشاكل المحلية على إدارة الجهاز للمساهمة في حلها مؤكدا أن الجهاز يبسط اياديه لكل ولايات ومحليات السودان بصورة متوازنة موضحا أنهم كما بنوا مدرسة ثانوية للبنات في شندي بنوا أخريات في الدلنج ودنقلا وشمال وجنوب ووسط وشرق دارفور والجزيرة ابا وعدد من المنشآت الرياضية والصحية والثقافية منوها الى ان كل تلك الأعمال هي من مال أبناء الجهاز اقتطعوها للمساهمة في تنمية وتطوير كل ولايات البلاد موضحا أنهم نفذوا مشروع إعادة بناء وتأهيل النادي الثقافي الإسلامي بشندي لما يحمله من ذكريات راسخة في العمل الوطني والإسلامي في نفوس أهل المحلية موجها بأن تكون أبوابه مفتوحة لجميع أهل شندي بمختلف انتماءاتهم السياسية وان يعيدوه لسيرته الأولى ويستقطبوا الشباب والطلاب ويقدموا لهم الدعم الفكري والثقافي المستنير لهم.

وحيا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني مجاهدات أهل شندي من منسوبي الجهاز مبينا انهم قدموا أرواحهم رخيصة فداءا للدين والوطن.

ومن جانبه قال اللواء حقوقي حاتم السماني الوسيلة والي نهر النيل أن جهاز الامن عود الشعب السوداني على المساهمة في الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية لانه يعمل وسط الجماهير ويحس نبضها وتطلعاتها معربا عن تقديره لاهل شندي موضحا أن النادي يحمل في طياته وجنباته العديد من الذكريات الثقافية والعلمية والرياضية.

وعلى صعيد متصل أكد اللواء أمن محمد مختار رئيس اللجنة المشرفة على إعادة التأهيل وتنظيم حفل الافتتاح أن الجهاز له رسالة تربوية وثقافية واجتماعية ويبسط دور العلم في كل ولايات ومحليات البلاد بجانب مهامه في حفظ أمن الوطن وسلامته موضحا أنه من هذا المنطلق أعاد الجهاز بناء وتأهيل النادي الثقافي الإسلامي بشندي.

واستعرض مختار تاريخ النادي ومجاهداته منذ عهد المستعمر وحتى الآن مبينا أنه يحفظ ذاكرة شندي السياسية والثقافية والرياضية.

وفي ختام الحفل كرم النادي الثقافي الإسلامي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووالي الولاية ورموز شندي الفكرية والثقافية والرعيل الأول من مؤسسي النادي.

