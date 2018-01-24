قــرارات جمهورية بتشكيل ( 5) مجالس رئاسية لمتابعة تنفيذ البرنامج التركيزي

الخرطوم فى 24/1/2018 (سونا) -أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير اليوم قرارات جمهورية بتشكيل خمسة مجالس ، برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة نائبي الرئيس ومساعديه وبعض الخبراء وأهل الإختصاص تنفيذاً للبرنامج التركيزي الذي طرح محاوره في خطابه أمام الهئية التشريعية القومية في الـ 20 من أكتوبر 2017م.



و كان الرئيس قد أعلن في الخطاب إنشاء آليات لمتابعة الأداء الكلي لأجهزة الدولة في تنفيذها لمحاور البرنامج في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني والذي غطى مجالات السلام والوحدة والإقتصاد الكلي والسياسية الخارجية والإعلام إضافة لمجلس شؤون رئاسة الجمهورية.



وو تشير سونا الى ان البرنامج يستهدف تحقيق السلام الشامل وفق برنامج سياسي وإجتماعي وثقافي وقانوني ، وتوفير البيئة الملائمة للعودة الطوعية للنازحين وإستكمال بناء نموذج إقتصادي يعتمد في النمو علي قاعدة عريضة من المواطنين وينفذ مشروعات تركيزية للخدمات وفق مراحل زمنية موقوتة تتابع شهرياً علي صعيد كل ولاية ومحلية وتجمع حضري.



وجاء تشكيل رئيس الجمهورية لهذه المجالس بقرارات جمهورية عملا بأحكام المادة (58) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 على النحو التالي:-



أولاً: مجلس شؤون رئاسة الجمهورية:-



ويختص بوضع الخطط والبرامج وإجازة الدراسات التي تمكن من دعم إتخاذ القرار وتأمين المسار الإستراتيجي للدولة ومتابعة ترسيخ أسس الحكم الرشيد وإرساء البنيات الدستورية والمؤسسية والإدارية الفاعلة، ويجيز المجلس السياسات العامة لرئاسة الجمهورية والوحدات التابعة لها.



ويختص المجلس كذلك بتلقي تقارير دورية عن أداء الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية وتقويم الأداء فـي ضـوء ذلك ، كما يتلقي تقارير الأداء من الولاة فيما يتعلق بممارسة مهامه السيادية والأمنية وإنفاذ البرنامج التنموي للدولــة في إطار مرتكزات الإقتصاد الكلي .



يعمل المجلس علي إحكـام التنسيق بين الجهاز التنفيذي والتشـريعي والأجهزة العدليـة والأمنيـة ، كما يتلقي المجلس تقارير أداء عن تنفيذ المهام الموكلة لمساعدي رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.



ثانيا: المجلس القومي للإقتصاد الكلي:-



ويختص بإقرار السياسات المتصلة بالإقتصاد الكلي ، وتلقي تقارير دورية عن متغيرات سياسات الإقتصاد الكلي وتقويمها وقياس أثر هذا التغيير علي صعيد قطاعات الإقتصاد الكلي، كما يعمل علي تقويم أثر الإستثمارات الأجنبية علي المسار الإسترايجي للإقتصاد الكلي.

ويكون للمجلس لجنة فنية تضم خبراء في مجالات الإقتصاد الكلي .



ثالثا : المجلس القومي للإعلام:-



ويختص المجلس بإعداد الرؤية المتكاملة للإعلام في الدستور تأسيساً علي الأهداف الكمية والنوعية لتحويل السودان الي مركز إقليمي للإعلام وتحديد المرتكزات للنظام الإعلامي الوطني بما يحقق المواءمة ما بين الحرية الإعلامية والمسؤولية الإجتماعية للأجهزة الإعلامية وإجازة إستراتيجية الدولة للإعلام في ضؤ هذه الرؤية وما تقتضيه رسالتها سعياً لبناء نظام إعلامي متطور ومسؤول .



ويعمل المجلس علي إعتماد الخط الإعلامي لمعالجة القضايا القومية المتصلة بإدارة شؤون الدولة و المجتمع بما يعزز صورة البلاد داخلياً وخارجياً، ويتلقي تقارير دورية حول الأداء الإعلامي وتقويم أداء الأجهزة الإعلامية بشقيها العام والخاص .



رابعا:المجلس القومي للسياسة الخارجية:-



ويختص المجلس بتخطيط وتوجيه ورسم السياسات الخارجية وفق الرؤية والموجهات الرئاسية والإشراف الدقيق علي تطوير آليات وهياكل المؤسسات المساعدة في إنفاذ السياسة الخارجية .



ويضع المجلس الأطر اللأزمة والفعًالة التي تمكنه من التحرك بفاعلية ووفقاً للخطط والبرامج والسياسات المرسومة والموجهات الرئاسية، ويمكن الرئاسة من العمل علي تحقيق وإعادة ترتيب أهداف السياسة الخارجية وتقييم التحديات والفرص وطرح البدائل والخيارات المتاحة للرئاسية بناءاً علي ما يتوفر لديها من قنوات الرصد الدقيق والرؤية الثاقبة، علي أن يظل المجلس القومي للتحليل والتخطيط الإستراتيجي مركزاً للتحليل والقراءة المبكرة للسياسة الخارجية والتوجيه بشأنها، فضلاً عن إعادة ترتيب الأولويات للعمل الخارجي وتحديد المصالح الوطنية العليا وتوفير المرونة اللأزمة في سرعة إتخاذ القرار.



خامساً: مجلس السلام وا لوحدة:-



برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته ممثلي القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي من أحزاب ومنظمات سياسية وقوى فاعلة وممثلين للجان القومية للحوار المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني وذلك إنفاذاَ لمخرجات الحوار الوطني .



ويضطلع بتحقيق السلام في كافة ربوع البلاد وإستكمال الوفاق الوطني بين القوى السياسية وتحقيق الوئام الأهلي في البلاد.

م عثمان







