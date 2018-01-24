نائب رئيس الجمهورية يصل محلية عسلاية

عسلاية 24-1-2018م (سونا) - وصل إلى حاضرة محلية عسلاية اليوم نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن يرافقه والي شرق دارفور الاستاذ انس عمر محمد فضل الكريم السيد ووزير الصحة بحر ادريس ابوقردة ووزير الثروة الحيوانية والسمكية بشارة جمعة أرو وقائد ثاني قوات الدعم السريع وكل

قيادات الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية والقيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالولاية.

ووضع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن حجر الأساس لمشروع مضمار الفروسية بمحلية عسلاية وافتتح عدد من المنشآت وخاطب اللقاء الجماهيري الحاشد بمحلية عسلاية واشاد بالامن والسلام والاستقرار في كل محليات الولاية المختلفة .

وقال سيادته "الامن مسؤلية الجميع يجب الحفاظ عليها" مبينا ضرورة الاستمرار في عملية حملات جمع

السلاح لاخر طلقة وقال "نحن لا ننظر إلى المتخاذلين وناشري الفتن وأجهزة الدولة لهم بالمرصاد .

وقال نائب رئيس الجمهوريه "انا فخور باني من مواليد منطقة عسلاية" مؤكدا تبني كل المشروعات التنموية والمطلوبات التي طرحت من قبل معتمد محلية عسلاية واعلن متابعته حتي يكتمل التنفيذ.

من جانبه شكر والي شرق دارفور الاستاذ انس عمر لدي مخاطبته احتفال محلية عسلاية مواطني عسلايه علي الاستقبال الكبير والحفاوة لرجل الدولة ابن شرق دارفور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن واشاد بمواطني محلية عسلاية واعلن وقوفه ودعمه لمحلية عسلاية واشاد بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي واجهزتة شاكراً سيادته قوات الدعم السريع لدعمهم المتواصل لمشروعات المواطنين في بسط الامن والاستقرار والتنمية واعلن تبرعة ببناء مدرسة تحمل اسم الشهيد حمدان السميح .

وفي ذات السياق امتدح الاستاذ بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية والسمكية عضو الحوار الوطني والمجتمعي واعلن عن مساهمته بمبلغ مليار جنيه عبارة عن وحدة بيطرية متكاملة كما اعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع اللواء عبدالرحيم عن تبرعه بمستشفى لمحلية عسلاية واشاد قائد قوات الدعم السريع بوالي شرق دارفور الاستاذ انس عمر وامتدح دور الأجهزة الأمنية ومعتمدي المحليات في المساهمة في بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون واكد علي انهم حريصين علي حفظ الأمن والاستقرار للمواطنين دون رجعة .

