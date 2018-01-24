الخرطوم 24-1-2018م (سونا) - فيما يلي تورد سونا قوائم بأعضاء المجالس السيادية التي شكلها رئيس الجمهورية
أولا : مجلس رئاسة الجمهورية
1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - رئيساً مناوباً
3. السيد / نائب رئيس الجمهورية - عضواً
4. السادة / مساعدو رئيس الجمهورية - اعضاء
5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً
6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي - عضواً
7. السادة / وزراء الدولة برئاسة الجمهورية - أعضاء
8. السيد / وكيل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً ومقرراً
9. السيد / أمين عام المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي - عضواً
10. السيد / المدير التنفيذي الرئاسي - عضواً
11. السيد / رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية - عضواً
ثانياً ــ المجلس القومي للاقتصاد الكلي:
1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - رئيساً مناوباً
3. السيد / نائب رئيس الجمهورية - عضواً
4. السيد / المراجع العام - عضواً
5. السيد / وزير شؤون رئاسة الرئاسة - عضواً
6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي - عضواً
7. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً ومقرراً
8. السادة / وزراء حسب الموضوع المطروح للتداول - أعضاء
9. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني - عضواً
10. السيد / وزير الدولة بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية - عضواً
11. السيد / محافظ بنك السودان - عضواً
12. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي - عضواً
13. السادة / خبراء حسب الموضوع المطروح للتداول - اعضاء
ثالثا ــ المجلس القومي للإعلام :
1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - نائباً للرئيس
3. السيد / مساعد رئيس الجمهورية ــ إبراهيم محمود حامد - عضواً
4. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً
5. السيد / وزير رئاسة مجلس الوزراء - عضواً
6. السيد / وزير الخارجية - عضواً
7. السيد / وزير العدل - عضواً
8. السيد / وزير الإعلام - عضواً
9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً
10. السيد / وزير الموارد المائية والري وا لكهرباء - عضواً
11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - عضواً
12. السيد / مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني - عضواً
13. السيد / وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية عضواً
14. السيد / وزير الدولة بوزارة الأعلام - عضواً ومقرراً
15. السيد / محافظ بنك السودان المركزي - عضواً
16. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي - عضواً
17. السيد / بروفيسور علي محمد شمو - عضواً
18. السيد / فضل الله محمد - عضواً
19. السيد / رئيس اتحاد الصحفييين - عضواً
رابعاً ــ المجلس القومي للسياسة الخارجية
1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً
2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - نائباً للرئيس
3. السيد / نائب رئيس الجمهورية - عضواً
4. السيد / د. عوض أحمد الجاز - عضواً
5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً
6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي - عضواً ومقرراً
7. السيد / وزير الدفاع - عضواً
8. السيد / وزير الخارجية - عضواً
9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً
10. السيد / وزير التعاون الدولي - عضواً
11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - عضواً
12. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني - عضواً
13. السيد / وزير الدولة بوزارة شئون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية عضواً
14. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي - عضواً
15. السيد / الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية - عضواً
16. السيد / الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج - عضواً
17. السيد / د. التجاني صالح فضيل - عضواً
18. السيد / علي أحمد كرتي - عضواً
19. السيد / السفير عمر يوسف بريدو - عضواً
20. السيد / أ. د. يوسف فضل - عضواً
21. السيد / السفير د. علي يوسف أحمد - عضواً
22. السيد / السفير / عثمان درار - عضواً
23. السيد / السفير الخضر هارون - عضواً
24. السيد / أ.د. علي محمد شمو - عضواً
25. السيد / رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين - عضواً
26. السيدة / د. آمنه صالح درار - عضواً
27. السيدة / السفيرة / زينب محمود - عضواً
28. السيدة / رجاء حسن خليفه - عضواً
29. السيد / أ.د. حسن الساعوري - عضواً
30. السيد / د. صفوت صبحي فانوس - عضواً
31. السيد / أ.د. حسن حاج علي - عضواً
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