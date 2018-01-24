الخرطوم 24-1-2018م (سونا) - فيما يلي تورد سونا قوائم بأعضاء المجالس السيادية التي شكلها رئيس الجمهورية



أولا : مجلس رئاسة الجمهورية

1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - رئيساً مناوباً

3. السيد / نائب رئيس الجمهورية - عضواً

4. السادة / مساعدو رئيس الجمهورية - اعضاء

5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً

6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي - عضواً

7. السادة / وزراء الدولة برئاسة الجمهورية - أعضاء

8. السيد / وكيل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً ومقرراً

9. السيد / أمين عام المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي - عضواً

10. السيد / المدير التنفيذي الرئاسي - عضواً

11. السيد / رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية - عضواً



ثانياً ــ المجلس القومي للاقتصاد الكلي:

1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - رئيساً مناوباً

3. السيد / نائب رئيس الجمهورية - عضواً

4. السيد / المراجع العام - عضواً

5. السيد / وزير شؤون رئاسة الرئاسة - عضواً

6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي - عضواً

7. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً ومقرراً

8. السادة / وزراء حسب الموضوع المطروح للتداول - أعضاء

9. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني - عضواً

10. السيد / وزير الدولة بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية - عضواً

11. السيد / محافظ بنك السودان - عضواً

12. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي - عضواً

13. السادة / خبراء حسب الموضوع المطروح للتداول - اعضاء



ثالثا ــ المجلس القومي للإعلام :

1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - نائباً للرئيس

3. السيد / مساعد رئيس الجمهورية ــ إبراهيم محمود حامد - عضواً

4. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً

5. السيد / وزير رئاسة مجلس الوزراء - عضواً

6. السيد / وزير الخارجية - عضواً

7. السيد / وزير العدل - عضواً

8. السيد / وزير الإعلام - عضواً

9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً

10. السيد / وزير الموارد المائية والري وا لكهرباء - عضواً

11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - عضواً

12. السيد / مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني - عضواً

13. السيد / وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية عضواً

14. السيد / وزير الدولة بوزارة الأعلام - عضواً ومقرراً

15. السيد / محافظ بنك السودان المركزي - عضواً

16. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي - عضواً

17. السيد / بروفيسور علي محمد شمو - عضواً

18. السيد / فضل الله محمد - عضواً

19. السيد / رئيس اتحاد الصحفييين - عضواً



رابعاً ــ المجلس القومي للسياسة الخارجية

1. السيد / رئيس الجمهورية - رئيساً

2. السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - نائباً للرئيس

3. السيد / نائب رئيس الجمهورية - عضواً

4. السيد / د. عوض أحمد الجاز - عضواً

5. السيد / وزير شؤون رئاسة الجمهورية - عضواً

6. السيد / وزير ديوان الحكم الاتحادي - عضواً ومقرراً

7. السيد / وزير الدفاع - عضواً

8. السيد / وزير الخارجية - عضواً

9. السيد / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً

10. السيد / وزير التعاون الدولي - عضواً

11. السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - عضواً

12. السيد / مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني - عضواً

13. السيد / وزير الدولة بوزارة شئون رئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية عضواً

14. السيد / الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي - عضواً

15. السيد / الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية - عضواً

16. السيد / الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج - عضواً

17. السيد / د. التجاني صالح فضيل - عضواً

18. السيد / علي أحمد كرتي - عضواً

19. السيد / السفير عمر يوسف بريدو - عضواً

20. السيد / أ. د. يوسف فضل - عضواً

21. السيد / السفير د. علي يوسف أحمد - عضواً

22. السيد / السفير / عثمان درار - عضواً

23. السيد / السفير الخضر هارون - عضواً

24. السيد / أ.د. علي محمد شمو - عضواً

25. السيد / رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين - عضواً

26. السيدة / د. آمنه صالح درار - عضواً

27. السيدة / السفيرة / زينب محمود - عضواً

28. السيدة / رجاء حسن خليفه - عضواً

29. السيد / أ.د. حسن الساعوري - عضواً

30. السيد / د. صفوت صبحي فانوس - عضواً

31. السيد / أ.د. حسن حاج علي - عضواً

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