والى جنوب دارفور يؤكد اهتمام رئاسة الجمهورية بالعودة الطوعية بالولاية

نيالا 24-1-2018م (سونا) - أكد المهندس ادم الفكي محمد الطيب والى ولاية جنوب دارفور ان زيارته للخرطوم حققت العديد من المكاسب للولاية فى قضية العودة الطوعية وكهرباء نيالا والطرق والجسور.

وقال الفكي فى تصريح ل(سونا) عقب عودته انه التقى بنائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري بخصوص قضية العودة الطوعية بالولاية ، مؤكدا اهتمام رئاسة الجمهورية بالعودة الطوعية وتم الترتيب لها بصورة ممتازة.

واضاف أنه التقى بوزير الكهرباء للوقوف على الترتيبات التى تمت فى كهرباء نيالا بجانب لقائه بوزير الطرق والجسور لاستمرارية طرق الولاية وتكملة الطرق القائمة بالولاية ، واشار الفكي الى انه حضر توقيعات مشروعات الحزمة (ج) من مشاريع مفوضية إعادة التعمير، كاشفأ ان العمل سيبدء فى شهر فبراير المقبل .

وكشف الفكي عن انه قدم خطاب لنائب رئيس الجمهورية بخصوص العربات غير المقننة فى الولاية فيها ثلاث مقترحات الاول ترفع نسبة الاستهلاك الى (80%) الثاني تعفى ال(20%) الغرامات المقترح الثالث تنزل النسبة الغرامة من (150الى 80) .



