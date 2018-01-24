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أخبار محلية - سياسية

وزيرة الاتصالات تلتقي مستشار الرئيس الروسي

التاريخ : 24-01-2018 - 10:34:00 مساءً
الخرطوم 24-1-2018م (سونا) - التقت الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبها اليوم السيد كيريسان اليومزينوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كالميكيا الروسية السابق الذى يزور البلاد هذه الايام على رأس وفد عالي المستوي فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيسين البشير وبوتين لترقية وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات.

وبحث اللقاء الذى حضره قيادات الوزارة وممثل اللجنة الوطنية للفضاء سبل تطوير علاقات التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء حيث وقف الوفد الروسي على التطور الذى حققه السودان فى القطاع وخططه المستقبلية ، فيما استعرض مستشارالرئيس بوتين والوفد المرافق مايمكن ان تقدمه روسيا للسودان فى مجالات الفضاء وصناعة الالكترونيات وبدائل وسائط التواصل الاجتماعي على الهاتف السيار وغيرها من التقنيات الحديثة .
واكد اللقاء ان السوق السودانية واعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموالخاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
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