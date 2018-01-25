بيل جيتس يقدم 31 مليون دولار لخطة للقضاء على الملاريا في أمريكا الوسطى



لندن 25-1-2018م (رويترز) -- تعهد بيل جيتس بتقديم 31 مليون دولار لصندوق جديد يهدف للقضاء على مرض الملاريا في سبع دول بمنطقة أمريكا الوسطى إضافة إلى جمهورية الدومنيكان .

وفي بيان مشترك مع بنك التنمية للدول الأمريكية ومؤسسة كارلوس سليم، قال جيتس إن صندوق المبادرة الإقليمية للقضاء على الملاريا سيجمع تمويلات جديدة تبلغ إجمالا 83.6 مليون دولار ”لضمان أن يظل الاهتمام بمرض الملاريا أولوية قصوى للصحة والتنمية رغم تراجع أعداد حالات الإصابة“.

وقالت مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية في بيان إن الأموال الجديدة ستسهم أيضا في زيادة التمويل المحلي بأكثر من مئة مليون دولار والأموال الموجودة للمانحين في المنطقة بما قيمته 39 مليون دولار بحلول عام 2022.

ورغم تراجع حالات الإصابة بالملاريا في أمريكا الوسطى بأكثر من 90 بالمئة منذ عام 2000، فقد توقف التقدم للقضاء على المرض الذي ينقله البعوض ولا تزال بلدان كثيرة في المنطقة تواجه مشكلات رئيسية مع الملاريا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 40270 حالة إصابة مؤكدة بالملاريا في 2016 في أمريكا الوسطى وجمهورية الدومنيكان وهايتي.

وقال جيتس إن التعاون سيساعد في سد ”الفجوات المالية والتقنية“ في المنطقة كما سيقوي الأنظمة الصحية للتعامل مع أمراض أخرى ينقلها البعوض مثل فيروس زيكا وحمى الدنج والشيكونجونيا.

وعالميا، تصيب الملاريا حوالي 216 مليون شخص سنويا وتتسبب في وفاة قرابة نصف مليون منهم. وغالبية الوفيات بين الرضع والأطفال الصغار في المناطق الأشد فقرا بالقارة الأفريقية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه في عام 2016 تم استثمار 2.7 مليار دولار في جهود السيطرة والقضاء على الملاريا في العالم .