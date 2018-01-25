تشريعي شمال دارفور يختار أبكر الدومة أحمد محمد نائباً للرئيس

الفاشر 25-1-2018م (سونا) - اختار مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي في جلسته الإجرائية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس عيسى محمد عبد الله، اختار العضو أبكر الدومة احمد محمد نائبا لرئيس المجلس خلفا للنائب المستقيل العقيد شرطة (م) هري خميس أرباب.

وعبر رئيس المجلس التشريعي عن إشادته بالأدوار التي اضطلع بها النائب السابق لرئيس المجلس في قيادة العمل التشريعي والرقابي خلال الفترة الماضية بحانب جهوده في تنفيذ مبادرة المجلس للتعايش السلمي والسلام الاجتماعي من اجل التنمية ودعم الخدمات.

فيما أكد أرباب أن استقالته جاءت ترسيخا للعمل المؤسسي لحزب الأمة الفيدرالي الذي يمثل إحدى دوائره بالمجلس، بجانب تأكيد التزامه بالتداول السلمي للسلطة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وأشاد أرباب بحسن التعاون الذي وجده من رئيس وأعضاء المجلس خلال فترة عمله كنائب للرئيس الأمر الذي قال إنه قد مكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه.

إلى ذلك تعهد نائب رئيس المجلس التشريعي الجديد بالمضي قدما في نهج سلفه في إدارة العمل بالمجلس، داعيا الجميع للتعاون معه وتقديم النصح والإرشاد اللازمين لدفع مسيرة العمل التشريعي والرقابي بالولاية إلى الأمام خدمة لإنسان الولاية.