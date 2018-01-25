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أخبار محلية - سياسية

اجتماع مشترك لوزير الحكم الاتحادي وحكومة ولجنة أمن جنوب دارفور

التاريخ : 25-01-2018 - 01:55:00 مساءً
نيالا25-1-2018م (سونا )- وصل إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دار فور وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور فيصل حسن إبراهيم وكان في استقباله بمطار نيالا المهندس آدم الفكي محمد الطيب والي ولاية جنوب دارفور وأعضاء حكومته .
وفور وصولهم انعقد الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة امن الولاية مع اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجاته بفندق الضمان بنيالا.
ويعقب الاجتماع اجتماع آخر مع المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات.
بينما سيلتقي بالفعاليات السياسية والمجتمعية بقاعة الخليفة عبدالله التعايشي عند الساعة الخامسة عصراً فيما سيشرف مهرجان بلادي الأول للأغنية الوطنية مساء اليوم بساحة الشهيد عبد الله السحيني.
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