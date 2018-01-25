وزير العدل يفتتح مبنى الإدارة القانونية بولاية البحر الأحمر

بورتسودان 25-1-2018م(سونا)- افتتح وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل صباح اليوم مبنى الإدارة القانونية وأرسى حجر الأساس لمشروع مساكن المستشارين القانونيين ببورتسودان وذلك في إطار زيارته الحالية لولاية البحر الأحمر التي تأتي في إطار الطواف لتفقد سير العمل ومنسوبي الوزارة بالولايات،

وخاطب د. جميل حفل افتتاح مبنى الإدارة القانونية مؤكداً حرص الوزارة علي بسط دولة القانون، وتقديم الاستشارة والخدمات القانونية لأجهزة الدولة وخدمة المواطنين، مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهاز التنفيذي والادارة القانونية بالبحر الأحمر.

كما خاطب الاحتفال والي البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد، مؤكداً التزام حكومة الولاية ومؤسساتها المختلفة بالرأي القانوني وفقاً للمؤسسية والتطلع الي آفاق ارحب في ظل دولة القانون، مشيدا بدور الإدارة القانونية في تحمل مسؤوليات الدولة في الدفاع عن المواطنين.

من جانبه رحب الأستاذ عبد المنعم عثمان رئيس الادارة القانونية بالولاية بزيارة وزير العدل والوفد المرافق له، موضحاً اهمية الزيارة في دفع عجلة العمل وتطوير الاداء لتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى الأداء المهني المتميز للادارة القانونية بالولاية في هذا المجال.

إلى ذلك عقد وزير العدل الي لقاءات شملت والي البحر الأحمر، رئيس المجلس التشريعي، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات النوعية شملت المستشارين القانونيين، ورئيس النيابة العامة، ورئيس الجهاز القضائي، والمسجل التجاري، الى جانب لقاء لجنة الامن بالولاية.

ورافق الوزير في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات العمل بوزارة العدل.