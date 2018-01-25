إشادة بالأدوار التي اضطلعت بها قوات الدعم السريع في بسط الأمن والاستقرار بشمال دارفور

الفاشر25-1-2018م (سونا) - أشاد العقيد شرطة (م) هري خميس ارباب عضو مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي رئيس وفد المجلس لتنفيذ الوثبة الثانية من مبادرة المجلس الخاصة بإسناد حملة جمع السلاح ودعم التعايش السلمي وإنفاذ مقررات الحوار الوطني بالمحليات الشمالية الغربية ، بالأدوار التي اضطلعت بها قوات الدعم السريع في بسط الأمن والاستقرار في تلك المحليات مما ساهم في تطبيع الحياة وتنشيط الحركة التجارية وانتظام حركة الرعاة إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.

ودعا رئيس وأعضاء وفد المجلس التشريعي لدى لقائهم قيادات وإدارة محلية أمبرو بحضور معتمد المحلية علي أحمد الطاهر، دعوا مواطني المحلية إلى المساهمة الإيجابية في إنجاح عملية جمع السلاح وتعزيز التعايش السلمي، مشيرين إلى توجه الدولة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب وعقد مؤتمر ات للصلح الاجتماعي من أجل إزالة ما علق بالنفوس جراء الحرب التي شهدتها دارفور، علاوة على السعي لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وفي ذات الصعيد أكد معتمد محلية أمبرو إستقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمحلية بفضل التعاون الكامل بين الإدارات الأهلية والأجهزة الأمنية وكافة الفعاليات مما أسهم في إنفاذ الخطط المتعلقة بالوضع الأمني.

وقام وفد المحور الشمالي الغربي لمبادرة المجلس بزيارة أيضا إلى وحدة أبو قمرة الإدارية بمحلية كرنوي ووقفوا على الأوضاع الأمنية والإنسانية ومستوى الخدمات التعليمية والصحية وخدمات المياه.

ودعا الوفد أهالي أبو قمرة إلى ضرورة حسم جيوب المتفلتين الذين ينشطون أحيانا في المناطق الجنوبية والغربية من منطقتهم، كما دعوهم إلى عقد مؤتمر للصلح الاجتماعي مع القبائل المجاورة لإعادة رتق النسيج الاجتماعي وتعزيزالتعايش السلمي.

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