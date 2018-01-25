بوهاري يقود وفد نيجيريا إلى قمة الاتحاد الإفريقي

أبوجا 25-1-2018م(بانا) - سيتوجه الرئيس النيجيري محمدو بوهاري غدا الجمعة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية الـ30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة فيمي أديسينا اليوم الخميس أن أبرز أنشطة الرئيس خلال القمة تتمثل في مداخلته حول المحور التاريخي لقمة الاتحاد الإفريقي المتمثل في "كسب المعركة ضد الفساد.. مسار مستدام نحو تحول إفريقيا".

ويتعلق الأمر بأول مرة منذ 54 سنة يتخذ فيها الاتحاد الإفريقي مكافحة الفساد محورا لقمة قادته.

وأشار أديسينا إلى أن القادة الأفارقة تبنوا بالإجماع خلال الدورة الـ29 التي عقدها الاتحاد الإفريقي يوم 04 يوليو 2017 اختيار الرئيس بوهاري قائدا للمعركة ضد الفساد في القارة.

واعتبر المتحدث الرئاسي أن هذا الاختيار جاء تقديرا لالتزام بوهاري الشخصي المشهود له على نطاق واسع بمكافحة الفساد على الصعيد المحلي.

وفي رسالة بعث بها يوم 25 يوليو الماضي إلى الرئيس الغيني ألفا كوندي الرئيس المنصرف للاتحاد الإفريقي، أبدى الرئيس بوهاري موافقته على قيادة أعضاء الاتحاد الإفريقي في هذه المعركة الحاسمة ضد آفة اجتماعية واقتصادية حقيقية تتمثل في التخلف.

وإذ أعرب عن امتنانه لزملائه على هذا التشريف، جدد بوهاري "التزامه بالمساهمة في جهدنا الجماعي الهادف لتعزيز الحكم الرشيد وتنمية القارة".

وعلاوة على مكافحة الفساد، تشمل الموضوعات الأخرى التي سيناقشها القادة الأفارقة والوفود المرافقة لهم في القمة مسائل السلام والأمن (الإرهاب العابر للحدود) والإصلاحات المؤسسية للمنظمة القارية، وحرية تنقل الأفراد، وتحول المناخ، والتجارة، والنقل الجوي، والتعليم، والمرأة، والتنمية.

كما سيجري الرئيس بوهاري لقاءات ثنائية مع عدد من زملائه.

