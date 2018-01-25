النائب العام يتوجه بعد غد الي المغرب

الخرطوم 25-1-2018م(سونا )- يتوجه مولانا عمر احمد محمد النائب العام بعد غد السبت الي الرباط في زيارة رسمية للمملكةالمغربية تستغرق اربعة ايام تلبية لدعوة تلقاها من مصطفي مداح الوكيل العام للملك النائب العام.

ويرافق النائب العام خلال الزيارة مولانا عامر محمد ابراهيم رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام . وقال مولانا عامر في تصريح لوكالة السودان للانباء ان زيارة النائب العام تأتي في اطار تبادل المنافع والمعلومات في مجال عمل النيابة العامة وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا الاطار .

واشار الى ان النيابة العامة في المملكة المغربية تم فصلها عن السلطة القضائية في العام الماضي . واضاف انه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة بين البلدين في مجال التدريب وتبادل الخبرات .

واشار الى ان النائب العام سيلتقي خلال الزيارة رئيس القضاء المغربي ورئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل ووزير حقوق الانسان.