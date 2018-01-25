وزير الطاقة البلاروسي يؤكد رغبة بلاده في الاستثمار في مجال تجميع المعدات الصناعية والزراعية

الخرطوم فى 25-1-2018م(سونا) - التقى الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة التجارة بالسيد فلادمير بوتوب وزيرالطاقة البلاروسي الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع المستوى.

وبحث اللقاء إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية لانسياب السلع وتسهيل الاجرآت التجارية بالاستفادة من الميزات التفضيلية بين السودان وبلاروسيا.

وقال الصادق إن مشاركة بلاروسيا في فعاليات معرض الخرطوم الدولي تعتبر بداية موفقة لتطوير العلاقات التجارية وتعتبر فرصة للتعرف على المنتجات والسلع المتنوعة بين البلدين ويدفع للعمل على تهيئة المناخ للقطاع الخاص لاقامة اعمال تجارية مشتركة.

ومن جانبه أبدى وزير الطاقة البلاروسي رغبة بلاده في إنشاء مؤسسة مشتركة لتجميع الآليات والمعدات الصناعية والزراعية بالسودان والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بين البلدين.

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