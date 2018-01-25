10 ملايين جنيه تكلفة نفرة توزيع المشاريع الإنتاجية للشرائح الفقيرة بولاية وسط دارفور



الخرطوم-25-1_2018(سونا) - أكملت أمانة الزكاة بولاية وسط دارفور استعداداتها لتدشين نفرة توزيع المشاريع الإنتاجية للشرائح الفقيرة من الفقراء والمساكين بالولاية في فبراير القادم بتكلفة 10 ملايين جنيه.

أعلن ذلك في تصريح لـ(سونا) الأستاذ مبارك الكودة أمين أمانة الزكاة بولاية وسط دارفور على هامش مشاركته في اجتماع أمناء الزكاة بالولايات بديوان الزكاة الاتحادي في مطلع هذا الأسبوع.

وعبر الكودة عن رضائه عن أداء الأمانة في العام 2017 لحصيلة الجباية بنسبة 125% من الربط المحدد وعزا ذلك لعدة أسباب، الاستقرار الأمني بالولاية والبرامج المكثفة التي قدمتها الأمانة، إضافة لبرنامج الرحل الذي كان له أثر كبير في تغيير مفاهيم شعيرة الزكاة بالولاية وتفاعل المكلفين بدفع الزكاة مع البرامج التي تطرحها الأمانة.

وفيما يتعلق بخطة الأمانة للعام 2018 قال إن الأمانة ستركز على دعم الخلاوى وتقديم الوجبة المدرسية للمناطق المتأثرة بالحرب، مشيرا إلى أن برنامج الوجبة المدرسية بدأ في العام 2017 باطعام 1500 طالب بالتنسيق مع الاتحاد العام للطلاب السودانيين ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالولاية ووجدت استحسان الأهالي وتركت أثرا طيبا في المجتمع باعتباره أن الاستثمار في الإنسان أجدى وافيد.

وأضاف أنه تسعى الأمانة لاقامة عدد من مراكز البيع المخفض بالتنسيق مع المجلس التشريعي بالولاية الذي أبدى تعاونه مع الأمانة بإيجاره عددا من الدكاكين لإقامة المراكز.