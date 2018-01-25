المشاركون في ندوة فرص الاستثمار في الولايات يطالبون بزيادة حجم الاستثمارات

الخرطوم فى 25 -1 -2018 م (سونا ) - طالب المشاركون فى ندوة فرص الاستثمار بالولايات التى نظمتها الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة اليوم ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولى فى دورته 35 بزيادة حجم الاستثمار بالولايات وجزب رؤؤس الأموال وزيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى الولائى والمساهمة فى الاقتصاد الوطنى.

ورحب الفريق يوسف محمد كرار مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بمشاركة الولايات فى المعرض وقال إن الهدف من المعرض عكس كل إمكانيات السودان الولائية من موارد وتراث وسياحة وتعريف الدول الأجنبية المشاركة بهذه الموارد وفتح صفقات تجارية واستثمارية، معلنا تقديم كافة التسهيلات من الشركة عبر المعارض التى تنظمها الشركة وقال ان الفرص متاحة لتحريك الاقتصاد وتطويره مشيرا إلى أن الشركة تسعى للمزيد من المشاركات خلال المعارض القادمة من دول العالم.

وأكد السيد محمد الحسن طاهر وزير الاستثمار بولاية البحر الأحمر أن الدورة 35 لمعرض الخرطوم الدولى تميزت بالمشاركة الكبيرة من الولايات والدول العالمية اتاحت التعرف على الفرص السياحية لهذه الولايات، مبينا أن السودان غنى بالموارد السياحية والاستثمارية التى تتممتع بها الولايات وقال إن الندوة تعتبر من اهم الندوات داخل المعرض حيث شاركت فيها الولايات بتقديم أوارق عكست فيها كل مواردها معربا عن أمله أن تتواصل مثل هذه الندوات والاستفادة من تجارب ثقافة المعارض.

ودعا دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي لدى تعقيبه على الأوارق يجب على الأجهزة الإعلامية أن تتناول هذه الأوارق لتعريف الناس بالموارد الكبيرة التي ذكرت من المقدمين وأن تستفيد كل الولايات بشراكات مع الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة التي لديها باع في المناطق الحرة وتعتبير ذراع الدولة على المستوى الفنى المعنى على هذا القطاع.

وقال الأستاذ محمد عبد الحميد مدير إدارة الاستثمار بولاية سنار فى ورقته التى قدمها بعنوان فرص الاستثمار فى الولايات الاستثمار بولاية سنار والخرطة الاستثمارية بهدف تحديد الميزات النسبية والقيم التنافسية المتاحة واستعرض متطلبات إنشاء الخارطة الاستثمارية وهى المنهجية العلمية والواقعية فى حجم وتقييم حجم ونوعية الموارد المتاحة والتخطيط المتوازن مع ضرورة مراعاة أن تكون الرؤية الاستثمارية للخارطة متوافقة.

واستعرض مشروعات الخارطة الاستثمارية منها مشاريع قائمة وتحتاج الى توسع ومشاريع بحاجة إلى إعادة تأهيل ومشاريع جديدة مشيرا الى أن الاستثمار بالولاية يهدف إلى تحقيق الامن الغذائى لإنسان الولاية.

وأشار الدكتور عمر أحمد الشيخ من وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة فى ورقته آفاق الاستثمار بولاية نهر النيل تطرق فيها إلى أهداف الولاية من خلال خطتها الاقتصادية بتحريك سوق العمل والحد من البطالة وتحقيق الرفاه الاقتصادية والاستقرار الاجتماعى لمواطنى الولاية واستغلال الموارد الاقتصادية بالكفاءة والفعالية اللازمة واستعرض الميزات النسبية والفرص المتاحة بالولاية والمزايا القانونية لتشجيع الاستثمار والقطاعات الاستثمارية بالولاية وهى القطاع الزراعى والصناعى والخدمى.













