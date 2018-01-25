كاشا يفتتح المعرض الزراعي الأول بكوستي مساء غد الجمعة

كوستي 25-1-2018م (سونا) - يفتتح الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض مساء يوم غد الجمعة المعرض الزراعي الاول (معرض زهور كوستي) والذي تنظمه منظمة شريان الأمل بالتعاون مع الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية البيئة ووزارة الزراعة بالنيل الابيض وعدد الشركات والجهات ذات الصلة، في الفترة من 26يناير حتي 3فبراير المقبل بنادي الضباط بكوستي.

وأكد الدكتور محمد بابكر بردسول رئيس منظمة شرايين الاأمل في تصريح لـ (سونا) أن كافة الاستعدادات قد اكتملت لافتتاح المعرض يوم غد الجمعة ، وقال إن المعرض يشتمل على أكثر من خمسة وعشرين جناحا تمثل مشاتل الزهور ونباتات الزينة وشتول الفواكه والشركات الزراعية والمناحل وطيور الزينة والنخيل والتمور ومعارض الفلكلور وعروض متنوعة، ويصاحب المعرض برنامج تثقيفي ودورات تدريبية في المجال البستاني إلى جانب ليال غنانية وشعرية يشارك فيها مجموعة من الفنانين والمبدعين والشعراء من الخرطوم وكوستي على رأسهم الفنان الكبير عمر إحساس وعدد من الشعراء، وأن المعرض برعاية شركة سكر كنانة وبنك الخرطوم وشركة البيبسي كولا.