الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:48:00 PM

أخبار محلية - سياسية

كاشا يفتتح المعرض الزراعي الأول بكوستي مساء غد الجمعة

التاريخ : 25-01-2018 - 03:39:00 مساءً
كوستي 25-1-2018م (سونا) - يفتتح الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض مساء يوم غد الجمعة المعرض الزراعي الاول (معرض زهور كوستي) والذي تنظمه منظمة شريان الأمل بالتعاون مع الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية البيئة ووزارة الزراعة بالنيل الابيض وعدد الشركات والجهات ذات الصلة، في الفترة من 26يناير حتي 3فبراير المقبل بنادي الضباط بكوستي.
وأكد الدكتور محمد بابكر بردسول رئيس منظمة شرايين الاأمل في تصريح لـ (سونا) أن كافة الاستعدادات قد اكتملت لافتتاح المعرض يوم غد الجمعة ، وقال إن المعرض يشتمل على أكثر من خمسة وعشرين جناحا تمثل مشاتل الزهور ونباتات الزينة وشتول الفواكه والشركات الزراعية والمناحل وطيور الزينة والنخيل والتمور ومعارض الفلكلور وعروض متنوعة، ويصاحب المعرض برنامج تثقيفي ودورات تدريبية في المجال البستاني إلى جانب ليال غنانية وشعرية يشارك فيها مجموعة من الفنانين والمبدعين والشعراء من الخرطوم وكوستي على رأسهم الفنان الكبير عمر إحساس وعدد من الشعراء، وأن المعرض برعاية شركة سكر كنانة وبنك الخرطوم وشركة البيبسي كولا.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء