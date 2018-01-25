مشاركة واسعة للولايات بمعرض الخرطوم الدولي

الخرطوم 25-1-2018 م (سونا) - شهد معرض الخرطوم الدولي في دورته الحالية رقم 35 مشاركة كبيرة للولايات التي أكدت حرصها على المشاركة بصورة دورية في المعرض لعكس التراث والثقافة والفرص والإمكانيات المتاحة بالولايات.

وكالة السودان للأنباء قامت بجولة داخل جناح الولايات والتقت بعدد من المشاركين واستطلعتهم عن أهمية المشاركة بالنسبة للولايات، وفي جناح ولاية شمال كردفان تحدث الأستاذ عبد الرحمن منوفل مشرف الجناح الذي أكد على حرص الولاية للمشاركة بصورة دورية في المعرض وقال إن الولاية تعتبر المشاركة بمثابة فتح كبير للترويج للموارد والفرص الإستثمارية بالولاية حيث إن المعرض يعتبر نافذة لعكس تراث وثقافة الولاية وذكر في معرض حديثه أن الولاية أتت بجناح متكامل للأنشطة الاقتصادية يتمثل في وزارة الزراعة ووزارة الإعلام والثقافة ومفوضية الاستثمار والصناعة وغيرها من المؤسسات والشركات ذات الشراكات الإستراتيجية في إطارالمشروعات الإستثمارية والسياحية لذا إستخدمت آليات جديدة للعرض والتسويق عن طريق الميديا والفلاشات والنظام الإلكتروني. واصفاً المعرض بالبوابة الرئيسية للدخول في شراكات مع الدول المختلفة والشركات المحلية والأجنبية حيث إن الولاية تعرض في الجناح كل إمكانياتها ومقوماتها من الصناعات التحويلية والمختلفة والمشروعات الزراعية والسياحية وغيرها تعرضها في حيز محدود بأرض المعارض يضم كل رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية المشاركة من اجل عرض ما لديهم والإستفادة من الفرص المتاحة.

واستعرض نماذج لبعض المشروعات والشراكات التي نفذت عن طريق المعرض والفرص الإستثمارية الأخرى مثل شركة سالا السودانية ونادك السعودية وهي شركات تعمل في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.

وفيما يتتعلق برفع القرار الأمريكي الأحادي قال ان القرار له اثر إيجابي كبير في التشجيع والتحفيز للترويج لكل المشروعات التي تأمل الولاية في أن تتعاقد مع المستثمرين لإنجاحها سواء كان ذلك عن طريق الشراكة اوعلى نظام اي صيغة من صيغ التمويل للمشروعات الإستثمارية فإن كل المؤشرات الإقتصادية الظاهرة في الولاية جعلتها تصنف كواحدة من الولايات ذات المساهمة الكبيرة في دعم الإقتصاد الوطني.

وفي جناح ولاية جنوب كردفان تحدث مشرف الجناح الأستاذ آدم كارلوس الذي قال ان المشاركة بالمعرض لها ابعاد إقتصادية وإجتماعية ووسياحية خصوصاً وان الولاية غنية بالمعادن بحكم طبيعتها الجبلية ابتداءً من الذهب وإنتهاءً باليورانيوم وان المعرض هو فرصة للترويج لها لجذب الشركات والمستثمرين لاستخراجها كما أن الولاية تذخر بالنباتات البرية ذات القيمة الغذائية والعلاجية ولابد من التعريف والاهتمام بها للمساهمة في ذيادة حركة النشاط.

وأكد الأستاذ عبيد الله بخيت مشرف جناح ولاية غرب كردفان أن ولايته بها بورصة عالمية للحبوب وأن محلية النهود تتمتع بتعدد المحاصيل وان اهم ما يميزها هو محصول الصمغ العربي الذي يعد واحد من روافد الإقتصاد السوداني في السنين الآخيرة مشيراً إلى ان الولاية تشارك في كثير من المعارض وتظل دائماً حاضرة بمعرض الخرطوم الدولي لعكس ما تتمتع به الولاية من المحصولات الإنتاجية والثروة الحيوانية مبيناً أن ليس هنالك إختلاف في المحصولات ولكن يختلف نوع العرض من ناحية شكلية مؤكداً على أن القيمة الإستثمارية تظل موجودة كما هي في ا لمنتوجات القومية التي تشكل رافد من روافد الاقتصاد السوداني خاصة وان بعد القرار الأمريكي تاوفدت الكثير من الشركات الأجنبية في بورصة محصولات الحبوب ونحسب انها نتاج طبيعي لرفع الحصار.

وأشاد بتنظيم المعرض من قبل الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة وما تقدمه من خدمات.

وقال دفع الله ارباب مشرف جناح ولاية غرب دافور إن ولايته مشاركة فى المعرض بحجم معتبر فى عبرت فيه الموارد التي تتمتع بها لولاية من ثروة حيوانية وزراعة وصناعة وهي تشارك بصورة مستمرة مشيدا بتنظيم المعرض وكل عام تظهر بتنظيم جيد معربا عن امله ان توفر الكهرباء بالولاية حتى تبدأ الولاية في الصناعة.

وأضافت إيمان فضل المولى مشرفة جناح ولاية نهر النيل بأن ولايتها درجت بصورة مستمرة على المشاركة فى المعرض وتعكس دائما ميزات الولاية من زراعة وصناعة وثروة حيوانية مشيدة بإدارة الشركة من تقديم خدمات تشجيعا لمشاركة الولايات حتى تقوم بتقديم موارد السودان المختلفة وأشارت لأن مشاركة الولاية المنتظمة فى المعرض اكسبتها الكثير من الصفقات مع الشركات الخارجية والمحلية.

وقال عوض عوض النور مسئول الترويج فى وزارة الاستثمار والسياحة بالولاية الشمالية إن رفع الحظر عن السودان أتاح للولاية أن تلاقي عددا من المستثمرين الاجانب داخل المعرض عبر المشاركة الكبيرة من بعض الدول فى هذه الدورة وتم عرض استثمارات الولاية عبر حقيبة شاملة لمشروعات وفرص الاستثمارات الولاية.

وأشاد السيد الهندي عثمان مشرف جناح ولاية سنار بالمشاركة الكبيرة من الدول والتنظيم مبينا أن سنار تشارك دائما فى معرض الخرطوم باعتباره تظاهرة اقتصادية واشار ان الولاية استفادت كثيرا بمشاركتها في معرض الخرطوم وعقدت عدة اجتماعات واتفاقيات مع الشركات داخل المعرض.















