المالية تحظر على الوحدات الحكومية شراء العربات

االخرطوم25-1-2018م(سونا) - منعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوحدات الحكومية من إجراء أي تعاقدات لشراء عربات جديدة بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية خلال العام الجاري وحتي إشعار آخر، فضلا عن إبرام أي تعاقدات جديدة لإنشاء مبانٍ بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية خلال العام الجاري.

وحظرت قرارات أصدرها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د. محمد عثمان الركابي تحويل تمويل أي وظائف من حكومات الولايات للحكومة القومية إلا بعد موافقته شخصيا، وأكد عدم إعفاء تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لواردات الولايات والهيئات والشركات الحكومية من وزارة المالية الاتحادية، داعيا لها أن تقوم بمقابلتها من موازناتها.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن القرار صدر وفقا لقانون الاعتماد المالي المصاحب للموازنة العامة للدولة، وشمل أيضا عدم تحمل المالية تكلفة إجراء أي تعديلات لشروط خدمة وامتيازات جديدة للوزارات والوحدات الحكومية خلال العام الجاري، مطالبا بأن يعرض أي مقترح أو مطالبة بهذا الشأن على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحصول على الموافقة حسب لائحة الخدمة، قاطعا بأن أي قرار يصدر دون موافقة الوزارة سيؤجل للعام المقبل.

