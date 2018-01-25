مجلس الوزراء يستمع الى تنوير حول الأحداث التي جرت بليبيا مؤخرا



الخرطوم في 25 -1 -2018 م (سونا) - استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الى تقرير حول الأحداث التي جرت بليبيا وتعرض بعض السودانيين لتعامل غير إنساني في ظل ظروف استثنائية تواجهها ليبيا قدمه حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وقال د.عمر محمد صالح؛ الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء - في تصريحات صحفية - إن وزير الدولة بالخارجية أوضح أن وزارته استدعت القائم بالأعمال الليبي والذي بدوره قدم اعتذارا لحكومة السودان، مبينا أنه تم احتجاز تسعة من السودانيين في منطقة تقع خارج سيطرة الحكومة، وبالتنسيق مع السلطات الليبية تم فك أسرهم وسوف يتم نقلهم عاجلا للبلاد.

الى ذلك استمع المجلس الى تنوير من وزير النفط حول الاكتشافات التي تمت بحقل الراوات؛ حيث تمت إضافة 3 آبار جديدة بدت أولاها في الإنتاج بمعدل 20 ألف برميل في اليوم بما يحمل بشريات طيبة لتطور كبير تم في إنتاج النفط بموجب خبرات سودانية خالصة من المهندسين والفنيين والعمال بالشركات الوطنية.



