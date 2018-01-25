مجلس الوزراء يجيز الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة



الخرطوم في 25/1/2018 (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة 2017-2020 والتي قدمها الفريق شرطة حامد منان وزير الداخلية.

وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن تداول الأسلحة غير المشروع صار هما عالميا، حيث تشير الإحصاءات إلى انتشار أكثر من 875 مليون قطعة وبسببها يقتل يوميا 1555شخصا في العالم. وفي السودان بلغ جملة البلاغات المسجلة لحيازة الأسلحة غير المشروعة 606 بلاغات في العام.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع الوعي بخطورتها وذلك عبر تفعيل التشريعات الوطنية للحد من انتشارها وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من جمعها. وأشاد مجلس الوزراء بالجهد الذي تم وبالحملة القومية لجمع السلاح التي يقودها نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن.



