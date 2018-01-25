وزير المالية يبحث مع بعثة صندوق النقد العربي فرص تقديم قرض للمشروعات الصغيرة لبنك السودان

الخرطوم25-1-2018م(سونا) - بحث الفريق اول د. محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع صندوق النقد العربي تقديم قرض من الصندوق العربي لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح بنك السودان المركزى، وذلك استجابة لطلب وزير المالية، أكد د. الركابى أن القرض الذى يقدمه صندوق النقد العربى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هى هدف من أهداف الموازنة، بجانب تحريك الإنتاج والإنتاجية وتحريك الموارد وتشغيل عدد من المستهدفين من الشباب والمرأة والخريجين لتمكينهم فى دخول مشاريع فردية أو جماعية؛ وإزالة الفقر وتمكين المعسرين اقتصادياً حتي يصبحوا ناشطين اقتصادياً، داعياً الصندوق مساعدة السودان فى التحول الاقتصادي فى القطاع التقليدي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بجانب إعداد الدراسات للمشاريع الموجهة فى رفع الإنتاجية في القطاع النباتي والحيواني فى تحسين الإنتاجية فى النسل وإنتاج الألبان، كشف وزير المالية عن إنشاء وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوكالة التخطيط الاقتصادي، وطلب من الصندوق دعم هذه الوحدة، وقدم وزير المالية دعوة لرئيس صندوق النقد العربي لزيارة السودان فى الفترة القادمة، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوزارة المالية بعثة صندوق النقد العربي برئاسة د. جلال بني رجب، بحضور وزير الدولة بالمالية مجدي حسن ياسين، وكيل التخطيط عبدالله ابراهيم علي.

من جانبه؛ أوضح د. جلال بني رجب؛ رئيس الدائرة الاقتصادية والفنية بصندوق النقد العربي أن هنالك تسهيلا جديدا لدعم وتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذا القطاع ومساهمته فى الإنتاج وتوفير العائدات الضريبية، بجانب مساهمته في تخفيف البطالة وخلق فرص التوظيف، وأبان د.جلال رئيس الدائرة الاقتصادية والفنية بالصندوق؛ أنهم أجروا العديد من اللقاءات مع وزارة المالية والبنك المركزى والوكالات ذات الصلة بالموضوع والجهاز المركزى للإحصاء، وقال إن القرض قيد استكمال الدراسة من لجنة القروض بالصندوق، مبيناً أن القرض يدعم سياسات الدولة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.