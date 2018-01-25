وزير الزراعة بشمال كردفان يبحث مع وفد مشروع التبادل السلعي سبل قيام البورصة الالكترونية

الأبيض 25-1-2018م (سونا) بحث الأستاذ محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية و التنمية الريفية بولاية شمال كردفان سبل قيام البورصة مع وفد مشروع التبادل السلعي برئاسة الأستاذ سلمون ادوسا استشاري البورصة، وذلك بحضور أسامة أبو البشر معتمد الرئاسة والمدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية و مدير سوق محصولات الأبيض ومدير سوق محصولات الرهد ومدير إدارة الخدمات والمهندس فيصل حسب الرسول مستشار الموارد الطبيعيه لوزارة الزراعة.

وأكد الوزير على الامكانيات والمقومات التي تتميز بها ولايته لإحداث نقلة نوعية والتوسع رأسيا وأفقياً مما تتميز به الولاية من محاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف لتوحيد الأسعار والشفافية في التعامل، داعيا إلى أهمية التنسيق بين كافة المستويات.

من جانبه قدم الأستاذ سلمون ادوسا استشاري البورصة تنويرا مفصلا عن مشروع التبادل السلعي لقيام البورصة في ترقية وتطوير الأسواق الريفية وتنمية قدرات المنتجين.

وفي ذات السياق أكد المهندس كمال عوض عبد الدائم خبير بالولاية على أهمية الشروع في اختيار المواقع التي تتوفر فيها العديد من المقومات على رأسها مساحات الإنتاج ، والتعداد السكاني والكهرباء تطبيق هذا النظام سيحقق عدة فوائد للدولة والمنتج في سياسة التبادل السلعي. وفي سياق ذاته أشار المهندس مسعود محمد مسعود لأهمية النموذج ليكون رؤية مستقبلية لتجعل العمل يسير وفق خطة مدروسة ومحكمة للارتقاء بالأسواق والمنتجين .

وأمن المتحدثون على محاور وسبل قيام البورصة التي تجعل من الولا ية أنموذجا حيا للتنمية الأسواق والمنتجين.