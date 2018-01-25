ولاية النيل الأبيض تعلن افتتاح مراكز للبيع المباشر

الخرطوم 25-1-2018(سونا) - أعلنت ولاية النيل الأبيض فتح أسواق للبيع المباشر للمواطنين بالولاية الأحد المقبل.

وقال رئيس اللجنة العليا للبيع المباشر وزير الثروة الحيوانية بالولاية يس عمر حمزة إن اللجنة اتفقت مع الشركات والمصانع المنتجة للسلع الأساسية اليوم على أن تبدأ إيصال السلع للولاية يومي غد وبعد غد، فيما سيتم افتتاح أول المنافذ بمدينتي كوستي وربك الأحد المقبل للبيع المباشر للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتوالى افتتاح أسواق البيع المباشر بكل مدن الولاية.

وأضاف أن وزارة الثروة الحيوانية بالولاية افتتحت مراكز للبيع المباشر للمنتجات الحيوانية والبيض والفراخ. واعتبر يس أن الخطوة تأتي محاربة لارتفاع الأسعار غير المبرر وتصب في صالح المواطن.

يذكر أن وفداً من ولاية النيل الأبيض ضم أصحاب العمل التقى بمسئولي المصانع والشركات المنتجة للسلع الغذائية حيث تم الاتفاق على توفير هذه السلع لمواطني الولاية بسعر التصنيع.

