وزير الزراعة بشمال كردفان يخاطب ختام الورشة التشاورية الجهوية الثالثة لمكافحة التصحر

الابيض 25-1-2018م (سونا) - خاطب الاستاذ محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية و التنمية الريفية بشمال كردفان ختام الورشة التشاورية الجهوية الثالثة لتحديث الخطة القومية لمكافحة التصحر التي ينظمها المجلس القومي لمكافحة التصحر بقاعة البحوث الزراعية؛ وذلك بمشاركة منسوبي غابات شمال وغرب و جنوب كردفان ومديري الإدارات بوزارة الزراعة ومركز أبحاث الصمغ العربي والبحوث الزراعية والمهتمين بالبيئة.

وأكد الوزير على ترجمة الأهداف الى واقع ويكون المجتمع أصيل في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم في كافة مراحل المشاريع التي تقوم. مناديا بتوظيف التقانة والحزمة الإرشادية الموردية لتحقيق مقصد حفظ الأرض، ودعا الى التكامل والتنسيق لحماية الموارد الطبيعية.

من جانبه دعا د.عبد العظيم ميرغني إبراهيم؛ الأمين العام للمجلس القومي لمكافحة التصحر إلى تبني سياسات داعمة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالتصحر، وحيا الجهود الكبيرة للمشاركين في إرساء دعائم تسهم في تحييد تدهورالأراضي؛ حيث تم تقسيم المشاركين في مجموعات عمل لمناقشة محورين: محور استراتيجية الأرض والمياه، ومحور استراتيجية الموارد الطبيعية لمعالجة ظواهر الجفاف والتصحر.