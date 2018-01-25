إنفاذا لتوصيات الحوار الوطني ومتابعة للبرنامج التركيزي: رئيس الجمهورية يشكل مجلساً سيادياً سادساً

الخرطوم 25 -2018م (سونا) - أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للسلام عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، وذلك إنفاذا لتوصيات الحوار الوطني ومتابعة لتنفيذ البرنامج التركيزي.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر - مساء أمس - مراسيم جمهورية بتشكيل خمسة مجالس سيادية هي مجلس شؤون رئاسة الجهورية ، والمجلس القومي للاقتصاد الكلي ، والمجلس القومي للإعلام ، والمجلس القومي للسياسة الخارجية ، ومجلس السلام والوحدة ، ليصبح المجلس الأعلى للسلام المجلس السيادي السادس .

ويختص المجلس بالتشارك فى متابعة تطبيق مقرارات الحوار الوطني حول قضايا السلام، والاضطلاع بدور يحقق السلام فى السودان ، والعمل على ترسيخ مبادئ السلام ورفع الحس الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز بناء الثقة وتشكيل المبادرات والسعي لمواصلة الحوار فى القضايا الجوهرية مع الأطراف الممانعة التى تحمل السلاح لاستكمال السلام المستدام.

ويختص المجلس كذلك بالمساهمة فى توحيد الجبهة الداخلية، ونشر ثقافة السلام بتوجيه مواعين الثقافة ووسائل الإعلام المختلفة لتوحيد السودان والتعريف بثقافة وموروثات التنوع الواسع وإعطاء فرص للتعبير فى إطار القانون والأعراف والقيم المتفق عليها من أهل السودان .

ويعمل المجلس على دعم جهود وبرامج الجهات التي تعمل في مجال إقرار السلام وتنسيق جهود الجهات المعنية بتوصيل الإغاثة للمتضررين بالاتفاق مع الأمم المتحدة والدول المانحة وفق برنامج شامل يضمن توصيل الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون عبر ممرات آمنة.

ويختص المجلس أيضا بحشد وتعبئة الجهود الرسمية والشعبية ودعم الدول والشعوب الصديقة لمواصلة تنفيذ برامج إعادة الإعمار والتوطين والعودة الطوعية بما يحقق التنمية الشاملة بالولايات المتأثرة بالحرب.

ويساهم المجلس في تسوية النزاعات الداخلية بالرأي والمشورة بما يمكن من توطيد أركان السلام الشامل بطي أسباب الحروب وتطوير وتعزيز الآليات والأدبيات الوطنية في زيادة فاعلية عمليات الصلح القبلي لتحقيق ورتق النسيج الاجتماعي وإرساء دعائم التعايش السلمي وتخطي العصبية القبلية والجهوية .

ويختص المجلس كذلك بتعزيز الاستقرار السياسي برفع الوعي السياسي للأحزاب السياسية لتطبيق برامجها من الوثيقة الوطنية لتحقيق المصالح العليا للدولة إضافة إلى المساهمة في الارتقاء بالعمل الوطني لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجالات السلام وذلك بدعم جهودها وبرامجها .

ويجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر برئاسة رئيس الجمهورية، ويجوز له أن يعقد اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسيه.



فيما يلي تورد (سونا) قائمة بأعضاء المجلس :

يشكل المجلس الأعلى للسلام على الوجه الآتي :-

1 السيد عمر حسن احمد البشير - رئيس الجمهورية - رئيسا

2/ السيد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - رئيسا مناوبا

3/ السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية عضوا

4/ السيد أ. د ابراهيم أحمد عمر عضوا

5/ السيد محمد الحسن محمد عثمان الميرغني - مساعد أول رئيس الجمهورية عضوا

6/ السيد / مهندس ابراهيم محمود حامد - مساعد رئيس الجمهورية عضوا

7/ السيد موسى محمد احمد - مساعد رئيس الجمهورية عضوا

8/السيد اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي الصديق المهدي - مساعد رئيس الجمهورية عضوا

9/ السيد وزير شؤون رئاسة الجمهورية عضوا

10- السيد وزير ديوان الحكم الاتحادي عضوا

11/ السيد وزير الدفاع عضوا

12/ السيد وزير الداخلية عضوا

13/ السيد وزير الخارجية عضوا

14/ السيد د.احمد بلال عثمان - الاتحادي الديمقراطي عضوا

15/ السيد مبارك الفاضل المهدي - الأمة القومي عضوا

16/ السيد بحر إدريس ابو قردة - التحرير والعدالة عضوا

17/ السيد احمد بابكر نهار - الأمة الفيدرالي عضوا

18/ السيد / د. الصادق الهادي المهدي - الأمة القيادة الجماعية عضوا

19/السيد / والي ولاية شمال دارفور عضوا

20 / السيد والي ولاية جنوب دارفور عضوا

21 السيد والي ولاية وسط دارفور عضوا

22/ السيد والي ولاية غرب دارفور عضوا

23/ السيد والي ولاية شرق دارفور عضوا

24/ السيد / والي ولاية جنوب كردفان عضوا

25/ السيد/ والي ولاية النيل الأزرق عضوا

26/ السيد مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضوا

27/ السيد/ رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني عضوا

28/ السيد/ وزير الدولة برئاسة الجمهورية - مديرعام مكاتب السيد رئيس الجمهورية - عضوا

29/ السيد / د. الجزولي دفع الله عضوا

30/ السيد د. حسين سليمان ابوصالح عضوا

31السيد / د.سمير احمد قاسم عضوا

32- السيد / أمين محمود - رئيس منبر المجمع المدني الدارفوري - عضوا

33- السيد/ د. عثمان ابو المجد عضوا

34- السيد/ أحمد سعد عمر - عضوا

35- السيد /اللواء عمران يحيى - حزب الوطن عضوا

36- السيد فيصل يسن - رئيس المنبر الديمقراطى القومى عضوا

37- السيد/ د.علي الحاج محمد - المؤتمر الشعبي عضوا

38- السيد/ د. غازي صلاح الدين - الإصلاح الآن - عضوا

39- السيد/ د. اسماعيل محمد عثمان - أنصار السنة المحمدية عضوا

40- السيد/ دانيال كودى- الحركة الشعبية - عضوا

41- السيد/ عبد الجليل محجوب عبد السيد - اتحاد عام شمال وجنوب الفونج - عضوا

42- السيد/ السيد مصطفى احمد محمود - العربي الناصري - عضوا

43- السيد/ الطيب مصطفى - السلام العادل - عضوا

44- السيد/ فضل السيد شعيب - الحقيقة الفدرالي عضوا

45- السيد/ بشارة جمعة ارور - العدالة عضوا

46- السيد/ مصطفى محمد احمد تيراب - جيش تحرير السودان القومي - عضوا

47- السيد/ د. التجانى سيسي -التحرير والعدالة القومى عضوا

48- السيد/ المهندس عبد الله علي مسار - الأمة القومي عضوا

49- السيد/ بابكر أحمد الأمين دقنة - الأمة المتحد - عضوا

50- السيد/ إبراهيم آدم إبراهيم - الأمة الإصلاح والتنمية - عضوا

51- السيد/ مبروك مبارك سليم - الأسود الحرة عضوا

52- السيد/ عبود جابر سعيد - الجبهة القومية السودانية - عضوا

53- السيد/ يعقوب محمد الملك - حزب الدستور عضوا

54- السيد / ابو القاسم إمام الحاج - حركة تحرير السودان الثورة الثانية - عضوا

55- السيد / بخيت عبد الكريم عبدالله دبجو - العدل والمساواة (دبجو) - عضوا

56- السيد/عبد الرحيم محمد صالح - عضوا

57- الشيخ/ عبد الوهاب الحبر الكباشي - عضوا

58- الشيخ/ الطيب الشيخ قريب الله - عضوا

59- الشيخ/ الطيب الجد بدر العباس - عضوا

60- الشيخ/ موسى عبدالله حسين - عضوا

61- الشيخ/ د. عبد الحي يوسف - عضوا

62- الشيخ/ د. محمد الأمين اسماعيل - عضوا

63- الناظر/ محمود موسى مادبو - عضوا

64- السلطان / احمد أيوب على دينار - عضوا

65- الناظر/ محمد سرور رملي - عضوا

66- الناظر/ محمد الامين ترك - عضوا

67- الناظر/ عبد الله الإعيسر - عضوا

68- الناظر/ يوسف حسن عدلان - عضوا

69- السيد/ مك فازوغلى - عضوا

70- السيد/ الناظر التوم حسن التوم - عضوا

71- السيد/ احمد محمد حمد ابو سن - عضوا

72- السيد/ د. الماحي سليمان - عضوا

73- السيد/ د. عبد القادر سالم - عضوا

74- السيد/ د. التجاني حاج موسى - عضوا

75- السيد/ د. حسن حاج علي - عضوا

76/ السيد ا. د هنود ابية كدوف عضوا

77/ السيد أ.د. كمال شداد عضوا

78 السيد/ احمد ابوالقاسم عضوا

79 / السيد طه علي البشير عضوا

80 السيد / اللواء تاج السر البدوي الحسن - عضوا

81/ السيد الفريق د. عادل العاجب - عضوا

82/ السيد/ الفريق صلاح الطيب عوض - عضوا

83/ السيد/اللواء احمد عابدون - عضوا

84/ السيد / الانبا صرايا مون - عضوا

85/ السيد الأنباء ايلياء - عضوا

86/ السيد/ مدير أبحاث السلام جامعة بحري عضوا

87/ السيد/ الفريق الركن محمد جراهام عمر عضوا

88/ السيد/ أ.د. علي محمد شمو عضوا

89 / السيد/ أ. فضل الله محمد عضوا

90 / السيدة زينب احمد الطيب عضوا

91/السيدة / آمنة محمد ضرار عضوا

92/ السيدة / أ. د سمية ابوكشوة عضوا

93/ السيدة / خالدة ابو العلا عضوا

94/ السيدة / تابيتا بطرس شوكاي عضوا

95/ السيدة / سهير صلاح الدين عضوا

96/ السيدة/ حياة آدم عبد الرحيم عضوا

97 السيدة أوين زكريا اتيم عضوا

98 السيدة / مريم جسور عضوا

99/ السيد / د. الماحي سليمان عضوا

100 / السيدة / د. سعاد عبد الله منصور عضوا

101/السيدة بدرية عبد الرحمن يوسف عضوا

102/ السيدة / سلوى شاكر عبد المسيح عضوا

103/ السيدة / د. صديقة عبد الرحيم أوشي عضوا

104/ السيدة / د. الشفاء عبد القادر عضوا

105/ السيدة / الزهو الصادق احمد عضوا

106/ السيد / الفريق شرطة / الطيب عبد الرحمن مختار عضوا

