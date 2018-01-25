حسبو يتفقد الأحوال الأمنية بمحلية عسلاية ضمن زيارته لولاية شرق دار فور

الضعين 25-1-2018م (سونا) - تفقد الدكتور حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية الأحوال الأمنية بمحلية عسلاية ضمن زيارته لولاية شرق دار فور مؤخراً، حيث خاطب النائب الجماهير المحتشدة بساحة المحلية بحضور الوالي أنس عمر محمد ومعتمد المنطقة .

وافتتح حسبو خطابه مؤكدا أنه جاء للوقوف على أوضاع المواطنين ميدانيا، حيث أعرب عن أسباب تأخر المنطقة بسبب الصراعات التي كانت تمر بها المنطقة في الفترة الماضية، موضحا أن تبنيه لملف حملة جمع السلاح وتقنين العربات غير المقننة كان تحديا بالنسبة له .

وكشف حسبو عن أن الاستقرار الذي تنعم به المنطقة - بفضل الله ثم جمع السلاح - مؤكدا استمرار الحملة ولا رجعة فيها لأنها الهم الأكبر للحكومة وليست هنالك حصانة لأحد .

كما تحدث عن فخره بأنه من مواليد منطقة عسلاية، وأعرب عن أسفه لضياع الزمن في الحرب والاقتتال، وعلى صعيد الجوانب الأمنية أكد حسبو أن حكومته تسعى لمحاربة الظواهر السالبة وتجارة المخدرات وقطع دابر المتفلتين، كما طلب حسبو من المواطنين الأمن مقابل التنمية، حيث وجه وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرو؛ الذي رافقه الزيارة ؛ بتبنيه مضمار سباق الهجين بالمنطقة، ووجه جامعة الضعين بإنشاء كلية زراعة في المنطقة، وأوأوضح أن محلية عسلاية هي المركز للطرق القومية التي تربط الضعين بنيالا وبرام بالفردوس.

وقال حسبو أن التعليم هو الخيار الوحيد لأبناء المحلية للخروج بالمنطقة إلى النهضة، موجها بضرورة تعليم البنات للتغيير في المجتمع، كما بشر بتكفل الدعم السريع بإنشاء مستشفى للمواطنين المحلية، وفيما يختص بالعربات المحجوزة أفاد بحضور لجنة الجمارك لتقييم معدل الإهلاك بنسبة 50% و خرامات بنسبة 20% مؤكدا بعدم السماح بمرور أي عربة غير مقننة .

كما صرح أن الدولة ماضية في عملية قفل الحدود ومنع الاختراق حتى لا تمس حدودها ، كما وجه بإنشاء مباني القضاء، وبيت القاضي لإرساء حكم القانون، مثمنا عدم الرجوع للخلف وفرض هيبة الدولة، وختم حديثه مثمنا دور الإدارة الأهلية والشباب والمرأة وحسن الاستقبال، شاكرا كل مكونات المحلية المختلفة .

