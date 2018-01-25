إيلا : الجزيرة مؤهلة لتقديم رؤية لمستقبل وتطور الحركة الإسلامية

مدني 25-1-2018م (سونا) - قطع الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة أن السودان قدم أنموذجاً في تجربة الحكم والإدارة، جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري حول مستقبل الحركة الإسلامية بتشريف الدكتور الحاج آدم يوسف؛ ولفيف من قيادات الحركة الإسلامية بالمركز، وترحم الوالي على الرعيل

الأول من رواد الحركة الإسلامية وعبر عن إشادته بالتجربة التركية، ولفت لتزامن الملتقى مع بعض المعطيات والمتغيرات في الإقليم وبلدان العالم ومحاولة بعض الدول والجماعات لاستئصال الإسلام، مؤكدا قدرة قواعد الحركة الإسلامية بالولاية على تقديم رؤى وأفكار تفيد في مستقبل الحركة الإسلامية وتطورها؛ إضافة للرؤية العلمية تم طرحها.

من جانبه؛ أكد الدكتور الحاج آدم يوسف أن زيارة الوفد تأتي في إطار الترتيب للمؤتمر العام للحركة الإسلامية وتقديم رؤية حول مستقبل الحركة الإسلامية وفقاً لدراسة علمية أعدها عدد من العلماء والقيادات برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه، وأرجع آدم تأجيل المؤتمر لمنح اللجنة وقتا كافيا لتقديم خلاصة عملها لمجلس الشورى والأمانة العامة للحركة الإسلامية .

وكشف البروفيسور عبد الرحيم علي؛ القيادي في الحركة الإسلامية عن أن ورقة الرؤية المستقبلية للحركة الإسلامية خلاصة أكثر من 20 جلسة، وأن هدف الحركة الإسلامية إبلاغ رسالة الدين وتمكينه والإصلاح المجتمعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لافتاً للمتغيرات التي شهدتها الساحة الداخلية والخارجية التي يخشى من امتداد آثارها على السودان من عولمة واستبداد للقوى العظمى؛ مما يتطلب مراجعة التجربة لتعزيز الإيجابيات وتلاقي السلبيات ومواكبة التطور .

وأكدت الدكتورة انتصار ابوناجمة أن الحركة الإسلامية بالسودان تواكب التطورات الداخلية والخارجية لتتسق مع الدعوة والحفاظ على الموروثات والقيم الفاضلة .

وأكد الأستاذ صديق محمد أحمد صالح؛ أمين الحركة الإسلامية بالولاية خلو الولاية من داء العنصرية والجهوية؛ مما جعلها بوتقة انصهر فيها كل قبائل السودان، وزاد إن الولاية قدمت 723 شهيداً وأكثر من 130 ألفا تدربوا لحماية المشروع الحضاري و28 ألف مجاهد شاركوا في العمليات، مضيفا أن الولاية مؤهلة لتقديم رؤية لمستقبل الحركة الإسلامية بالسودان .