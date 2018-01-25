ابراهيم محمود يدعو الى تعزيز علاقات التعاون بين الدول والأحزاب الأفريقية

الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - دعا مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشؤون الحزبية المهندس إبراهيم محمود حامد الى تعزيز علاقات التعاون بين الدول والأحزاب الأفريقية لتحقيق مصالح شعوب القارة ودعم الاستقلال الحقيقي بالوحدة؛ التى أكد أن فيها قوة القارة الأفريقية، مشيدا بدور الاتحاد الأفريقي فى هذا الصدد .

جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال بذكرى الاستقلال المجيد الذى نظمته أمانة أفريقيا بقطاع العلاقات الخارجية بالحزب بفندق السلام روتانا؛ مساء أمس، حيث تم تكريم السفير محمود كان مدير مكتب اتصال الاتحاد

الأفريقي بالخرطوم بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد بعد عشرة أعوام، كما احتفلت الأمانة بعدد من السفراء الأفارقة الجدد بحضور سفراء الدول الأفريقية بالخرطوم .

واستعرض مساعد الرئيس ماتشهده البلاد من استقرار أمني وصفه بغير المسبوق؛ خاصة بعد إنفاذ حملة جمع السلاح، مؤكدا أن الأجواء أضحت الآن مهيأة للتوصل لاتفاق سلام فى المنطقتين في جولة التفاوض

المقبلة باديس أبابا . كما تطرق محمود للأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ومايجري تنفيذه وإنجازه من مشروعات خاصة على مستوى البنيات التحتية والخدمات، وأقر بقسوة ما اتخذ من إجراءات اقتصادية مؤخرا وصفها بالمؤلمة مؤكدا علي انه لم يكن منها بد، مشيرا لاستمرار دعم الدولة لمواد الطاقة وثمن محمود في هذا الصدد صبر وتفهم المواطن لهذه الاجراءات رغم محاولة بعض القوى والمتربصين استغلالها لإثارة الفوضى.

من جانبه، أشاد السفير محمود كان مدير مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي المنتهية فترة عمله بالخرطوم بما وجده من دعم من قبل حكومة وشعب السودان . وأكد على استمرار الدعم الذى وصفه بالكبير من قبل الاتحاد الأفريقي للسودان حكومة وشعبا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية .

وقال (هذا البلد الذى يمثل افريقيا مصغرة عزيز على الاتحاد الأفريقي ؛ سنعمل من خلال الاتحاد الآلية رفيعة المستوى على معالجة كافة مايواجهه من تحديات ومشاكل حتى يعود للاضطلاع بدوره كاملا على مستوى القارة) .